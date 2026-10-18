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Edirne'de kum ocağında park halindeki kamyonda çıkan yangın üç kamyonu yaktı

Edirne'de Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki kum ocağında park halindeki bir kamyonda yangın çıktı; alevler diğer iki kamyona sıçradı ve üç kamyon tamamen yandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 00:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edirne'de kum ocağında park halindeki kamyonda çıkan yangın üç kamyonu yaktı

Edirne'de kum ocağında park halindeki kamyonda çıkan yangın üç kamyonu yaktı

Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi sınırlarındaki bir kum ocağında park halinde bulunan bir kamyonda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hemen yanındaki iki kamyona da sıçradı.

yangının seyri:

Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre yangın, park halindeki bir kamyonda başladı ve alevler hızla yayıldı. Alevlerin çevredeki araçlara sıçramasıyla toplamda 3 kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale etti ve alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri çevrede inceleme başlattı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yetkililer, olay yerine ilişkin detaylı tespit çalışmasının sürdüğünü bildirdi ve yangının çıkış nedenine ilişkin kesin sonucun resmi inceleme sonrası açıklanacağını belirtti.

YANGINDA 3 KAMYON ALEV TOPUNA DÖNDÜ

YANGINDA 3 KAMYON ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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