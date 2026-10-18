Defne'de 'Köklerden Göklere' bilim şenliği gençleri keşfe davet etti

Etkinlikten öne çıkanlar:

Hatay’ın Defne ilçesinde düzenlenen ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamındaki 'Köklerden Göklere' bilim şenliği üç gün boyunca sürdü. Etkinlikte toplam 30 farklı atölye çalışması, bilimsel söyleşiler ve gece gökyüzü gözlemi gibi uygulamalı etkinlikler yer aldı. Şenlik, çocukların ve gençlerin bilimi deneyimleyerek öğrenmesi ve meraklarını pekiştirmesi amacıyla planlandı.

Vali Masatlı'nın mesajı:

Açılış programına katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, konuşmasında Hatay’ın bilim, kültür, sanat ve inanç mirasına dikkat çekti. Masatlı, çocukların ve gençlerin merak eden, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesinin önemini vurguladı. Ayrıca Türkiye’nin savunma sanayisi, uzay teknolojileri ve yapay zeka başta olmak üzere birçok alanda kaydettiği gelişmelere işaret ederek gençlerin teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda tasarlayan ve uygulayan konumunda olmaları gerektiğini belirtti.

İnşa çalışmaları ve eğitim altyapısı:

Masatlı, 6 Şubat depremlerinde 210 okulun yıkıldığını hatırlatarak yeniden inşa ve ihya sürecine dair bilgi verdi. Bugüne kadar 257 okulun hizmete açıldığını, ayrıca 5 bilim ve sanat merkezinin ve 4 öğretmenevinin hizmete alındığını, 44 okulun yapımının ise devam ettiğini aktardı. Bu veriler, bölgedeki eğitim altyapısının yeniden güçlendirilmesine yönelik adımların sürdüğünü gösteriyor.

Atölyeler ve gözlem programı:

Açılışın ardından Vali Masatlı, Turunçlu Gençlik Merkezi’nde kurulan şenlik alanındaki atölyeleri gezdi, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi ve çocuklarla bir araya geldi. Üç gün boyunca süren programda katılımcılar; deney, modelleme, kodlama ve astronomi odaklı atölyeler aracılığıyla bilginin uygulamalı yönleriyle tanıştı. Gece düzenlenen gökyüzü gözlemi özellikle uzay ve astronomi merakını canlı tutmayı hedefledi.

Organizatörler, şenliğin temel amacını gençlerde kalıcı bir merak ve araştırma kültürü oluşturmak olarak özetliyor; etkinlik, hem bilimsel bilginin paylaşılmasına hem de gençlerin proje yapma motivasyonunun artmasına katkı sağladı.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, DEFNE’DE DÜZENLENEN BİLİM ŞENLİĞİNİN AÇILIŞ PROGRAMINA KATILARAK ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI ÇALIŞMALARI İNCELEDİ.