Edremit'te 137 çeşit ata tohumu gelecek nesillere miras oluyor

Edremit'te ata tohumları uygulaması:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye çatısı altında yürütülen ata tohumu çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve geldiğinde var olan tohum bankasını daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ve bu alanı öncelik olarak gördüklerini belirtti.

tohum bankasının yapısı ve hedefleri:

Tohum bankasında 137 çeşit ata tohumu korunuyor. Ertaş, kurumun bu kaynakları belediyenin kendi imkanlarıyla geliştirdiğini ve çalışmanın ilgili birim ve ziraat mühendisiyle koordineli yürütüldüğünü vurguladı. "Gelecek nesillere 137 çeşit tohumumuzu taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. En azından genleri oynanmamış ata tohumlarını ne kadar fazla geleceğe taşıyabilirsek bizim için o kadar önemli" dedi.

fide dağıtımı ve eğitimsel etkisi:

Tohum bankasında korunan çeşitler üretimde de kullanılıyor; yetiştirilen fideler yerel halkla paylaşılıyor. İlkbahar döneminde özellikle domates, biber ve patlıcan fideleri dağıtılıyor. Uygulama, üretim sürecini çocuklara ve ailelere göstererek hem gıda okuryazarlığını artırıyor hem de tarımsal mirası canlı tutmayı amaçlıyor.

Ertaş, çiftçi kökenli bir aileden geldiğini hatırlatarak, ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılmasına özel önem verdiğini söyledi. Belediye uygulamasının amacı sadece tohum saklamak değil, toplumsal bilinç oluşturmak ve yerel üretimi desteklemektir.

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ, TOHUM BANKASINDA 137 ÇEŞİT ATA TOHUMUNUN KORUNDUĞUNU BELİRTEREK, BU TOHUMLARDAN YETİŞTİRİLEN FİDELERİN VATANDAŞLARLA BULUŞTURULDUĞUNU SÖYLEDİ.