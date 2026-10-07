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Türk sahipli deniz filosu 54,3 milyon detveyt ile tarihi zirveye çıktı

Abdulkadir Uraloğlu 1 Temmuz 2026'da Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon detveyt kapasiteye ulaştığını açıkladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Türk sahipli deniz filosu 54,3 milyon detveyt ile tarihi zirveye çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcillik Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak, 1 Temmuz 2026 itibarıyla bin groston ve üzerindeki Türk sahipli deniz ticaret filosunun önemli bir eşik geçtiğini bildirdi. Bakanlığın aktardığı rakamlara göre filonun toplam gemi sayısı ve taşıma kapasitesi tarihî seviyelere ulaştı.

gemi sayısı ve kapasitedeki kısa vadeli değişim

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, Türk sahipli deniz ticaret filosu 2 bin 262 gemiye ulaşırken toplam kapasite 54,3 milyon detveyt ton (DWT) olarak kaydedildi. 2025 yılı sonunda gemi sayısı 2 bin 234 iken 1 Temmuz 2026 itibarıyla bu sayı %1,3 artışla 2 bin 262'ye yükseldi. Benzer şekilde toplam kapasite de 51,8 milyon DWT'den %4,7 artışla 54,3 milyon DWT seviyesine çıktı.

uzun vadeli büyüme trendi

Uraloğlu, filonun uzun dönemli gelişimine de vurgu yaptı: 2002'de kayıtlı gemi sayısı 569 iken bugün bu rakam 2 bin 262'ye ulaştı. Aynı dönemde toplam taşıma kapasitesi de 8,9 milyon DWT seviyesinden 54,3 milyon DWT'ye yükselerek sektörün güçlü büyüme performerlerinden biri olduğunu gösterdi.

Bakanlığın açıkladığı bu veriler, Türk sahipli deniz ticaret filosunun hem adet hem de kapasite bazında tarihî zirveyi gördüğünü ortaya koyuyor ve deniz taşımacılığının ülke ekonomisindeki önemine dair somut bir gösterge sunuyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, &quot;TÜRK SAHİPLİ DENİZ TİCARET FİLOMUZ 1 TEMMUZ 2026...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, "TÜRK SAHİPLİ DENİZ TİCARET FİLOMUZ 1 TEMMUZ 2026 İTİBARIYLA 2 BİN 262 GEMİ VE 54,3 MİLYON DETVEYT TON (DWT) KAPASİTEYE ÇIKTI" DEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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