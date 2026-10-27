Derbi sonrası net mesaj: oyun üstünlüğü ve hedefe odaklanma

Okan Buruk derbi değerlendirmesini paylaştı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, evinde oynadığı derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk, takımının sahada ortaya koyduğu oyun anlayışı ve geleceğe dönük beklentiler hakkında konuştu.

Maçın genel değerlendirmesi:

Buruk, takımın sadece fiziksel değil, taktiksel olarak da çok doğru işler yaptığını vurguladı: "Belki bu senenin en rahat maçını oynamış olabiliriz. Çok daha farklı bir skora gidebilirdik. Kaçırdığımız goller oldu." Maç boyunca oyun üstünlüğünü ellerinde tuttuklarını, sahaya yayılma, oyun kurma ve ikinci toplarda başarı sağladıklarını belirtti.

Oyuncu performansları ve takım dinamikleri:

Teknik adam, özellikle Aleksey Batrakov için övgüde bulunarak oyuncunun takım oyununa katkısını ve savunma-önde baskı dengesindeki gelişimini işaret etti. Orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın performansını korumak istediğini söyleyen Buruk, "Lemina ve Torreira çok iyi oynadı. Oraya hiç dokunmak istemedim." ifadelerini kullandı. Ayrıca Lesley, Nhaga ve İlkay gibi isimlerin de takımdaki rekabeti artırdığını vurguladı.

Sezon içi dalgalanmalar ve hedefler:

Buruk, geç transfer dönemlerinin takım uyumunu etkilediğini, oyuncuların tam hazır hale gelmesinin eylül ayını alabildiğini dile getirdi. Milli takım kaynaklı yoğun takvimin ve Dünya Kupası sonrası dönüşlerin oyuncuları etkilediğini belirterek, Lille maçının takımın kaderini etkileyen dönüm noktalarından biri olduğunu anlattı. Önlerindeki maçlara odaklanmaları gerektiğini; Konyaspor karşılaşması ve milli ara öncesi üç maçı kazanma hedefinin masada olduğunu söyledi.

Maç sonu olaylar ve zemin tartışması:

Maç sonunda sahaya girenlerin ve yaşanan gerginliğin sorulması üzerine Buruk, olayları tam göremediğini, maç içinde herhangi bir problem olmadığını ifade etti ve gerekli cezaların verileceğini belirtti. RAMS Park zeminine ilişkin soruya ise "Zemin yenilendi, hibrit; futbol oynanmayacak bir zemin değil ama daha iyi olabilir" şeklinde yanıt verdi.

Son olarak Buruk, derbi galibiyetinin takıma ve taraftara moral verdiğini vurgulayıp oyuncularını kutladı ve "Final maçı oynamadık, sadece bir galibiyet aldık" diyerek rehavete izin vermeyeceklerini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde sadece fiziksel olarak değil, taktiksel olarak da çok fazla doğru şey yaptıklarını söyleyerek, "Belki bu senenin en rahat maçını oynamış olabiliriz. Çok daha farklı bir skora gidebilirdik. Kaçırdığımız goller oldu" dedi.