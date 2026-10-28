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Edremit'te sazlıklarda aynalı sazan peşinde: amatörler oltayla doğaya çıkıyor

Edremit'te sazlıklarda aynalı sazan avı, şehir merkezine yakınlığı sayesinde aile ve amatör balıkçıları hafta içi ve tatil günleri buluşturuyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Edremit'te sazlıklarda aynalı sazan peşinde: amatörler oltayla doğaya çıkıyor

Edremit'te sazlıklarda olta başı bekleyişi

Van Gölü kıyısındaki yeni sahil yolu güzergâhında yer alan küçük sazlık alanda yaşayan aynalı sazanlar, bölgeyi tercih eden amatör balıkçıların ilgisini çekiyor. Şehir merkezine yakın konumu sayesinde hem bireysel balıkçılar hem de aileler, hafta içi ve tatil günlerinde oltalarını sahil boyunca uzatıyor.

Vatandaşlar burada hem amatör balıkçılık yapıyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor; gün boyunca oltalarına balık takılmasını bekleyenler, bölgenin sakin atmosferinde zaman geçiriyor.

Bölgedeki su seviyesi ve balık lezzeti:

Bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte sazlık alandaki su seviyesinin yükselmesi, bölgedeki balıkçılık koşullarına olumlu yansıdı. Yerel balıkçılar su artışının sahilde koku sorununu azalttığını ve aynalı sazanın lezzetini ön plana çıkardığını belirtiyor. Bölgenin kent merkezine yakın olması, ziyaretçi yoğunluğunu özellikle tatil günlerinde artırıyor.

Amatör balıkçının gözünden bölge:

Tekin Mercanoğlu, üniversiteden emekli olduğunu ve amatör balıkçılıkla uğraşmaya devam ettiğini söyleyerek bölgeyi düzenli ziyaret ettiklerini aktardı. Mercanoğlu'nun aktardıkları şöyle: "Amatör balıkçılığa devam ediyoruz. Kendimize uğraş olsun, meşguliyet olsun diye sürekli balık tutmaya geliyoruz. Genellikle burada aynalı sazan bulunuyor. Onları yakalamaya çalışıyor, günümüzü bu şekilde geçirip değerlendirmeye çalışıyoruz."

Mercanoğlu ayrıca balıkların tadına ve su seviyesindeki artışın etkilerine dikkati çekti: "Balığın tadı güzel. Bu yıl yağışlarla birlikte su seviyesinin yükselmesi sayesinde herhangi bir koku da yok. Şehir merkezine yakın bir bölge olduğu için insanlar genellikle buraya akın ediyor. Bilhassa tatil günlerinde çok yoğun bir ilgi var."

Bölgede yaklaşık 1,5 saattir balık avladıklarını ve şu ana kadar iki balık yakaladıklarını söyleyen Mercanoğlu, gün sonunda bu sayının 5-6’ya çıkacağını öngörüyor. Bölge, amatörler için hem hobi hem de doğayla baş başa vakit geçirme imkânı sunmaya devam ediyor.

Van’da amatör balıkçıların aynalı sazan mesaisi

Van’da amatör balıkçıların aynalı sazan mesaisi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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