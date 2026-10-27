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El Halil'de girişler kapatıldı, binlerce aile evlerine dönemiyor

El Halil'de İsrail güçlerinin başlattığı abluka ve kontrol noktaları, yaklaşık 4 bin 969 Filistinlinin günlerdir evlerine dönmesini engelliyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

El Halil'de girişler kapatıldı, binlerce aile evlerine dönemiyor

El Halil'de evlerine dönemeyenler var

İsrailli güçlerin Cuma günü başlattığı abluka sonrası, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde çok sayıda Filistinli evlerinden zorla çıkarıldı. Güvenlik gerekçesiyle uygulanan sıkı kontrol ve kapatma kararları, onlarca ailenin günlerdir adreslerine geri dönüşünü engelliyor.

askeri tedbirler ve uygulama biçimi:

İsrail ordusu, kentteki askeri önlemleri yoğunlaştırdı ve çeşitli bölgeleri giriş-çıkışa kapattı. Bu kapsamda Ain Deir Bahha bölgesine giden yolun kapatılması, şehir merkezindeki bazı alanların da erişime kapalı tutulması dikkat çekti. Operasyon sırasında bazı kişiler gözaltına alındı; kaynaklara göre Ain Deir Bahha yolunda iki Filistinli, kapalı tutulan şehir merkezinde ise dört genç gözaltına alındı.

yerinden edilmenin insani ve toplumsal etkileri:

Yetkililerin uygulamaları nedeniyle 4 bin 969 kişinin evlerine dönemediği bildirildi. Yerinden edilenler, geri dönüş için çeşitli eylemler başlattı; bazı aileler açık alanlarda oturma eylemi yaparak evlerine dönebilene dek direneceklerini açıkladı.

Yerinden edilmiş Filistinli Hijazi Shawar, yaşadıklarının çocuklar ve kadınlar üzerinde ağır psikolojik etkileri olduğunu belirtti. Shawar, "Evlerimizden çıkarıldık ve geri dönmek istiyoruz. Evlerimize dönebilene dek oturma eylemlerimizi sürdüreceğiz" sözleriyle hem kararlılık hem de mağduriyetini dile getirdi.

Olayların seyrine dair yetkili askeri makamların açıklamaları sınırlı kaldı; sahadaki hareketlilik ve erişim kısıtları ailelerin güvenli dönüşünü şu an için engelliyor. Geri dönüşlerin ne zaman ve hangi koşullarda mümkün olacağı açıklanana dek, yerinden edilenlerin barınma, sağlık ve psikososyal destek ihtiyaçları gündemde kalmaya devam edecek.

Bu gelişme, bölgedeki hareket özgürlüğü, sivil güvenlik ve insani erişim konularında yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. Yerel kaynaklar ve aileler, evlerine erişim sağlanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

İsrailli güçler, baskınlar gerçekleştirdiği Filistinlilerin El Halil&#039;deki evlerine günlerdir...

İsrailli güçler, baskınlar gerçekleştirdiği Filistinlilerin El Halil'deki evlerine günlerdir dönmelerini engelliyor.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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