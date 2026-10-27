Quick Sigorta KASKONOMİQ’le gelen başarıyı Belgrad’da acenteleriyle güçlendirerek kutladı

organizasyonun kapsamı ve amaçları:

Quick Sigorta, yenilikçi kasko ürünü KASKONOMİQ satışlarında başarılı performans gösteren acentelerini 23-25 Ekim tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen özel bir geziyle ödüllendirdi. Organizasyona Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ile Quick Sigorta Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Doğaç da katıldı. Üç günlük program, şirket yöneticileri ile acenteler arasındaki iş ilişkilerini pekiştirmeyi ve karşılıklı tecrübe paylaşımını hedefledi.

gezi programı ve ziyaret noktaları:

Programın ilk gününde heyet, Belgrad şehir turunda Aziz Sava Katedrali, Nikola Tesla Müzesi ve Kalemegdan Kalesi gibi kentin simge mekanlarını ziyaret etti. Akşamları şehirdeki seçkin restoranlarda düzenlenen öğünler, katılımcılar arasında daha samimi bir iletişim ortamı sağladı.

İkinci gün rota, bölgenin tarihî ve kültürel mirası ile öne çıkan Karlofça ve Novi Sad oldu. Karlofça’nın tarihi sokakları ve mimari dokusu görüldü; Tuna Nehri kıyısındaki Novi Sad’da yerel lezzetler deneyimlendi. Üçüncü gün ise Josip Broz Tito’nun mozolesi ziyaret edilip, Belgrad’ın modern yüzünü yansıtan Galerija alışveriş merkezine gidildi; öğle yemeğinin ardından katılımcılar İstanbul’a döndü.

şirket mesajı ve acentelerle ilişki:

Quick Sigorta, organizasyonla acente odaklı büyüme stratejisisini teyit etti. Etkinlik, hem KASKONOMİQ’in piyasadaki kabulünü kutlamak hem de acentelerle kurulan bağları kuvvetlendirmek amacı taşıdı. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ile şirket yöneticilerinin katılımı, organizasyonun stratejik önemine vurgu yaptı.

Sibel Doğaç organizasyona ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Quick Sigorta olarak yenilikçi ürünlerimizle sektörde karşılık bulmamış ihtiyaçlara çözüm üretmeye odaklanıyoruz. KASKONOMİQ de bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri. Araç yaşı sınırını ortadan kaldırarak her yaştan araca avantajlı şartlarla kasko güvencesi sunuyor, bugüne kadar sigorta korumasına ulaşmakta zorlanan geniş bir kesimi sistemin içine dahil ediyoruz. Bu açıdan KASKONOMİQ’in sigortacılığın geleceğine yönelik vizyonumuzu yansıtan çok değerli bir ürün olduğuna inanıyorum. Elbette bu başarının arkasında acentelerimizin emeği ve ürünü sahiplenmesi var. Biz acentelerimizle büyüyen, onların başarısını kendi başarısı olarak gören bir şirketiz. Belgrad’da üç gün boyunca bir arada olmak, hem elde ettiğimiz başarıları birlikte kutlamak hem de aramızdaki güçlü bağı pekiştirmek açısından çok kıymetliydi. Önümüzdeki dönemde de acentelerimizle birlikte yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz."

Etkinlik, Quick Sigorta’nın acentelerine verdiği değeri somutlaştırırken, KASKONOMİQ ürününün pazardaki konumunu güçlendirme ve satış ortaklarıyla sürdürülebilir iş birlikleri kurma hedeflerini destekledi. Şirket yetkilileri, benzer programların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

QUİCK SİGORTA, KASKONOMİQ SATIŞLARINDA BAŞARILI PERFORMANS SERGİLEYEN ACENTELERİNİ, SIRBİSTAN’IN BAŞKENTİ BELGRAD’DA DÜZENLEDİĞİ ÖZEL BİR GEZİYLE ÖDÜLLENDİRDİ.