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Edremit'te zeytin hasadı şenliği: akademi ve gelenek bir arada

Balıkesir Üniversitesi ve Edremit Zeytincilik Enstitüsü'nün I. Akademik Zeytin Hasat Şenliği, zeytin hasadını akademik uygulama ve geleneklerle birleştirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Edremit'te zeytin hasadı şenliği: akademi ve gelenek bir arada

Etkinlik detayları:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen I. Akademik Zeytin Hasat Şenliği, Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu ile Edremit Zeytincilik Enstitüsü iş birliğinde düzenlendi. Etkinliğe Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan ve Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşen Aydın Keskin katıldı.

Akademik uygulama ve eğitim:

Şenlik kapsamında katılımcılar zeytin hasadından zeytinyağı üretimine kadar uzanan süreci sahada gözlemleme ve uygulama fırsatı buldu. Öğrenciler ile akademisyenler, hasat teknikleri, geleneksel ve modern sıkım yöntemleri ile zeytinyağı tadımına ilişkin uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Etkinlik, zeytinin Edremit için taşıdığı ekonomik değerin yanı sıra akademik çalışmalara sahadan beslenen veri ve deneyim sağlama açısından da önem taşıyor.

Geleneksel tatlar ve kültürel vurgular:

Programda bölgenin geleneksel lezzetleri sunuldu; özellikle geleneksel yöntemlerle hazırlanan keşkek katılımcılara ikram edildi. Zeytinciliğin kültürel boyutu ve yerel mutfakla ilişkisi, etkinlik boyunca vurgulanan temalardan oldu. Organizatörler, bu tür faaliyetlerin hem yerel bilincin güçlenmesine hem de zeytin ve zeytinyağına yönelik akademik ilginin artmasına katkı sağladığını belirtti.

Sonuç olarak I. Akademik Zeytin Hasat Şenliği, akademi ile geleneksel zeytinciliği bir araya getirerek Edremit'in tarımsal ve kültürel mirasını görünür kıldı ve öğrencilere uygulamalı öğrenme imkânı sundu.

Edremit’te Akademik Zeytin Hasat Şenliği düzenlendi

Edremit’te Akademik Zeytin Hasat Şenliği düzenlendi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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