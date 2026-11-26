efeler'de arama ve yakalama:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.K. (75) yakalandı.
hukuki süreç ve teslim:
Yakalanan hükümlü hakkında gerekli adli işlemler tamamlandıktan sonra, şahıs Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
EFELER’DE 10 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
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