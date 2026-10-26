Efeler'de cumhuriyet coşkusu gençten yaşlıya renkli programla yükseliyor

Efeler'de cumhuriyet bayramı programı

Efeler ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, Efeler Belediyesi tarafından hazırlanan kapsamlı bir programla kutlanacak. Etkinlikler, her yaştan katılımcıya hitap edecek konser, tiyatro, ritim gösterileri ve çocuk aktivitelerini içeriyor.

Sanat ve sahne etkinlikleri:

Program, 28 Ekim Çarşamba saat 13.30'da Çeştepe Düğün Salonu'nda başlayacak. Sahne alacak olan Efeler Belediyesi Kent Orkestrası, Cumhuriyet duygusunu müzikle yansıtacak. Etkinliğe Efeler Belediyesi Ritim Topluluğu canlı performansıyla renk katacak ve Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Atölyesi tarafından hazırlanmış tiyatro gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Çocuklara yönelik etkinlikler ve spor töreni:

Kutlamalarda minikler için animasyon gösterileri ve yüz boyama gibi etkinlikler yer alacak; ayrıca Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı gösteriler de programda bulunuyor. Etkinlikler kapsamında, 2016 ve 2017 doğumlu sporcuların katılımıyla düzenlenen Kulüpler Arası Cumhuriyet Futbol Turnuvası'nın ödül töreni de gerçekleştirilecek. Turnuvada mücadele eden toplam 120 minik sporcunun dereceye giren takımları, törenle ödüllerini alacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü vatandaşlarla birlikte kutlamanın heyecanı içinde olduklarını belirterek tüm halkı 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da Çeştepe Düğün Salonu'ndaki etkinliklere davet etti.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK. EFELER BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAM KAPSAMINDA MÜZİK, DANS, TİYATRO VE ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞLENCELİ AKTİVİTELER VATANDAŞLARLA BULUŞACAK.