Acil sağlıkta teknolojik atılım: 7 milyonun üzerinde vatandaşa şifa kapısı

Bakanın açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülke çapındaki acil sağlık hizmetlerinin kapasite ve teknolojideki gelişmelerle güçlendiğini belirtti. Bakan Memişoğlu, Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli doğrultusunda acil sağlık alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ambulans ve istasyon altyapısı:

Bakanın verdiği rakamlara göre, ülkede 3 bin 633 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunuyor. Kara filosunda yaklaşık 6 bin 300 kara ambulans görev yaparken, acil sağlıkta lojistik çeşitliliği sağlamak için 17 hava ve 6 deniz ambulansı hizmet veriyor. Memişoğlu, bu yapı sayesinde her yıl 7 milyonun üzerinde vatandaşa acil müdahale ve nakil hizmeti ulaştırıldığını kaydetti.

Hava ve deniz ambulanslarının performansı:

Bakanlığın aktardığı verilere göre, bugüne kadar hava ambulanslarıyla 76 bin 414 kişiye, deniz ambulanslarıyla ise 45 bin 418 kişiye sağlık hizmeti sağlandı ve nakilleri gerçekleştirildi. Bu sayılar, kritik coğrafi koşullarda ulaşılabilirliğin arttığını gösteriyor.

Memişoğlu, hizmetin sürekliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen dijital çözümlere de dikkat çekti. Elektronik Vaka Sistemi ile müdahale sürelerinin kısaldığını, Akıllı Bileklik uygulamasıyla çoklu yaralanmalarda hasta takibinin anlık ve etkin şekilde yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca yerli üretim gururu GÖKBEY helikopterinin ambulans filoya dahil edilmesinin hizmet kapasitesine katkı sağladığını ifade etti.

Bakan Memişoğlu, gece gündüz zorlu şartlarda görev yapan tüm acil sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Yönümüz sizedir, yolumuz daima size çıkar" mesajını paylaştı ve Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların aralıksız süreceğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu: "Her yıl 7 milyonun üzerinde vatandaşımıza şifa kapısı oluyoruz"