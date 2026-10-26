Elazığ’da 20 günlük operasyonda 8 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Elazığ'da operasyonun kapsamı:

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından son 20 gün içinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Soruşturma ve takip süreci, ekiplerin saha çalışması ve istihbari bilgiler doğrultusunda planlandı.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Operasyonlarda; 672 gram esrar, 365 gram sentetik kannabionid, 321 adet sentetik ecza hap, 118 gram kokain ve 91 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 4 adet kartuş ile 2 adet hassas terazi bulundu.

şüphelilere ilişkin adli işlemler:

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 8'i 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, toplam 126 şüpheli hakkında ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. Yetkililer, elde edilen delillerin soruşturma dosyasına eklendiğini ve işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI