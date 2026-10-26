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Kırsala yatırım vurgusu: Kömür Mahallesi'ne sıcak asfalt, Tomarza'ya kilit parke adımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza Kömür Mahallesi'ne yaklaşık 800 ton ve 2,5 milyon TL'lik sıcak asfalt yatırımı yaptı; kilit parke ihalesi 14 Ekim 2026'da gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kırsala yatırım vurgusu: Kömür Mahallesi'ne sıcak asfalt, Tomarza'ya kilit parke adımı

Kırsala yatırım vurgusu: Kömür Mahallesi'ne sıcak asfalt, Tomarza'ya kilit parke adımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile kırsal mahallelerde sürdürdüğü altyapı çalışmalarına Tomarza ilçesi Kömür Mahallesi'ndeki sıcak asfalt çalışmasını tamamlayarak bir yenisini ekledi. Belediye yetkilileri, yapılan çalışmanın mahalle ulaşımını kolaylaştıracağını ve yaşam kalitesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kömür Mahallesi'ndeki uygulama:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, mahalle merkezinde mezarlık bölgesinden başlayıp Tomarza istikametine kadar uzanan güzergahta yaklaşık 800 ton asfalt serimi yapıldı. Çalışma, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda planlandı ve yaklaşık 2,5 milyon TL yatırım bedeliyle tamamlandı. Uygulama, bölgenin ulaşım altyapısına doğrudan katkı sunuyor.

Tomarza'da kilit parke çalışmaları için ihale süreci:

Büyükşehir Belediyesi, Tomarza ilçesinin muhtelif mahallelerinde yürütülecek kilitli parke döşeme işleri için 14 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'da ihale gerçekleştirdi. İhaleye beş firma teklif sundu; tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihale komisyonunun kararıyla yapım çalışmalarına başlanacak.

Belediye yetkilileri, kent merkezi ile kırsal mahallelerde vatandaşların talep ve önerilerini dikkate alarak altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdüreceklerini vurguladı. Yapılan sıcak asfalt ve planlanan kilit parke çalışmaları, Tomarza'daki ulaşım konforunu artırmayı ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT MERKEZİ VE KIRSAL MAHALLELERDE VATANDAŞLARIN TALEP VE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT MERKEZİ VE KIRSAL MAHALLELERDE VATANDAŞLARIN TALEP VE İHTİYAÇLARINA YÖNELİK YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR. İSTİŞARE VE ORTAK AKIL ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOMARZA İLÇESİ KÖMÜR MAHALLESİ’NDE SICAK ASFALT ÇALIŞMASINI TAMAMLARKEN, İLÇENİN MUHTELİF MAHALLELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK KİLİTLİ PARKE ÇALIŞMALARI İÇİN DE İHALE DÜZENLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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