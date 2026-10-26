Boğazda tekneler aşkı taşıdı: Pakistan ve Hindistanlı konukların tercihi

İstanbul Boğazı'nda düğün töreni

İstanbul, uluslararası etkinlik ve kutlamalarda tercih edilen adreslerden biri olmaya devam ediyor. Bebek açıklarında demirli Ayyıldız Teknesi, Khan ailesinin kızının düğün merasimine ev sahipliği yaptı. Pakistan’dan gelen 120 kişilik grup, üç yıl önce iş için İstanbul’a yerleşen ailenin genç kızının Türkiye’deki üniversite eğitimini tamamlamasının ardından boğaz turunda bir araya geldi.

Törenin ayrıntıları:

Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık iki saat süren tur sırasında düğün, İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirildi. Misafirlerin yarısı doğrudan Pakistan’dan İstanbul’a gelmişti. Genç çiftin yanında bir Türk üniversite arkadaşının da bulunması dikkat çekti. Davetliler çift için iyi dileklerde bulundu; törenin bitiminde tekneden iniş yaklaşık olarak 22.00 civarında gerçekleşti ve katılımcılar minibüs ve özel araçlarla konaklayacakları otel ve evlere yönlendirildi.

Organizasyon ve fiyatlandırma:

Ayyıldız Tekne firması ortaklarından Musa Derdimentoğlu, yalnızca Pakistan değil, Hindistan, İran ve Arap Körfez ülkelerinden gelen misafirlerin de boğaz ve tekneleri düğün ile çeşitli merasimler için tercih ettiğini belirtti. Yemekli organizasyonlarda tavuklu menü için kişi başı yaklaşık 2 bin TL, etli menü için ise yaklaşık 3 bin TL fiyat uygulandığı ifade edildi. Aperitif ikramlı ve daha küçük kapsamlı organizasyonlarda ise tekneler saat başı ücretlendirme yapıyor. Ayrıca teknelerde 150 kişiden 400 kişiye kadar yemekli, masada oturarak ikram imkânı bulunduğu belirtildi.

Bu tören, İstanbul Boğazı'nın yalnızca turistik bir cazibe noktası değil, aynı zamanda uluslararası düğün ve kültürel buluşmalar için de tercih edilen bir mekan olduğunu bir kez daha gösterdi.

İstanbul Boğazı Pakistan ve Hindistanlılar için düğün mekanı oldu