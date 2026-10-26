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Şırnak'ta dakikalar belirledi: helikopter ve ambulans uçak hayat kurtarmak için havalandı

Şırnak'ta ekipler ağır yanık hastası 56 yaşındaki M.İ. ile hipoplastik sol kalp sendromlu yenidoğanı hava ambulanslarıyla Diyarbakır ve Ankara'ya sevk etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şırnak'ta dakikalar belirledi: helikopter ve ambulans uçak hayat kurtarmak için havalandı

Şırnak'ta acil hava sevkleri:

Şırnak genelinde sağlık ekipleri, kritik durumdaki iki hastanın yaşam şansını artırmak için Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen hava ambulanslarını devreye soktu. Müdahaleler, hayatta kalma şansının saniyelerle ölçüldüğü vakalar olması nedeniyle hız ve koordinasyon gerektirdi. Her iki hastanın da acil uzman müdahalesine ulaşması için Sağlık Bakanlığı ekipleriyle yerel sağlık kurumları arasında eşgüdümlü çalışma yürütüldü.

Silopi'de helikopterle sevk:

Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 yaşındaki M.İ.'nin yanık tedavisindeki durumu ağırlaşınca, acil yanık merkezine nakil kararı alındı. Hasta, sağlık ekiplerinin gözetiminde kara ambulansıyla 172. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi ve burada bekleyen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikoptere aktarıldı. Helikopter, M.İ.'yi başarılı bir şekilde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Minik kalp için ambulans uçak:

Şırnak merkezde doğuştan gelen hipoplastik sol kalp sendromu tanısı alan yenidoğan bebek için de hızlı bir sevk gerçekleştirildi. İlk müdahalesi Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan bebek, acil cerrahi müdahale ve ileri tetkikler gerektirdiğinden Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla ambulans uçakla nakledildi. Minik hasta, tedavi ve ameliyat için Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Her iki hastanın da sevk edildikleri merkezlerde tedavi altına alındığı ve sağlık ekiplerinin transport sırasında kritik durumu yakından izlediği bildirildi.

ŞIRNAK&#039;TA SAĞLIK DURUMU KRİTİK OLAN 56 YAŞINDAKİ YANIK HASTASI İLE DOĞUŞTAN KALP RAHATSIZLIĞI...

ŞIRNAK'TA SAĞLIK DURUMU KRİTİK OLAN 56 YAŞINDAKİ YANIK HASTASI İLE DOĞUŞTAN KALP RAHATSIZLIĞI BULUNAN YENİDOĞAN BEBEK İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN HAVA AMBULANSLARI SEFERBER OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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