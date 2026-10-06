Erken müdahale yaşamı değiştirir: Mahinur Özdemir Göktaş'ın mesajı

Göktaş: erken tanı ve zamanında müdahale belirleyici

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuğulu Park'ta düzenlenen “Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü Etkinliği”nde yaptığı açılış konuşmasında erken tanı ve müdahalenin önemine dikkat çekti. Programa SERÇEV üyesi çocuklar, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Göktaş, konuşmasında çevresinde gördüğü umut dolu yüzlere işaret ederek, "Her mahallede, belki de her okulda serebral palsili bir vatandaşımız var. Her birinin ayrı bir dünyası, her birinin ayrı bir hikayesi var" dedi. Ayrıca, "Zamanında el uzatmak, bir çocuğun geleceğini bambaşka bir noktaya taşır" sözleriyle erken müdahalenin dönüştürücü gücünü vurguladı.

Aile temelli erken müdahale sistemi ve kapsamı:

Bakan Göktaş, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi sayesinde 0-8 yaş aralığındaki çocuklar ve ailelerinin doğrudan desteklendiğini belirtti. Erken tanıdan rehabilitasyona, ailelerin bilgilendirilmesinden profesyonel yönlendirilmeye kadar uzanan desteklerin sistematik şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Konuşmada, hem kurum içi hem de ev ziyaretleri yoluyla verilen hizmetlerin önemine dikkat çekildi ve evde bakım desteğinin engelli ailelerinin yanında olma konusunda kritik bir rol oynadığı kaydedildi.

Merkezler, yerel veriler ve günlük yaşam becerileri:

Bakan, hizmet kapsamına ilişkin somut rakamlar paylaşarak, "Bu kapsamda bugün, yaklaşık 490 bin engelli vatandaşımıza destek oluyoruz. Ankara’da bu ay, 20 bin 527 kişi bu hizmetimizden faydalandı" dedi. Ayrıca gündüzlü hizmetlerin yaygınlaştığını ve bu hizmetlerin engellilerin topluma katılımını artırdığını ifade etti.

Göktaş, şu an sayısı 150'ye ulaşan gündüzlü merkezlerde engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirdiklerini; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle hayata katıldıklarını anlattı. Ankara özelinde ise 300 kapasiteli 6 gündüzlü merkezle vatandaşlara 52 bin saatin üzerinde hizmet sunulduğu bildirildi.

Bakan konuşmasının sonunda erişilebilirliğin yalnızca fiziksel düzenlemelerle sınırlı olmadığını, bilginin, ulaşımın, kamu hizmetlerinin ve sosyal hayatın tamamını kapsayan bütüncül bir anlayış gerektiğini belirtti: "Farkındalık, ancak davranışa dönüştüğünde anlamlıdır."

Etkinlik, SERÇEV’li çocukların koro gösterisi ile sonlandı ve katılımcılar farkındalığı artırmaya yönelik mesajlarla alandan ayrıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "YAKLAŞIK 490 BİN ENGELLİ VATANDAŞIMIZA DESTEK OLUYORUZ. ANKARA’DA BU AY, 20 BİN 527 KİŞİ BU HİZMETİMİZDEN FAYDALANDI" DEDİ.