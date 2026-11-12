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Efeler'den Baltaköy'e yeni asfaltla ulaşım konforu yükseliyor

Efeler Belediyesi, Baltaköy Mahallesi'nde Fen İşleri ekipleriyle asfalt serimi ve zemin düzenlemesi yaparak yol güvenliğini ve konforu artırıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Efeler'den Baltaköy'e yeni asfaltla ulaşım konforu yükseliyor

Efeler Belediyesi baltaköy'de asfalt serimi gerçekleştirdi

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme ve üstyapı hamlesi kapsamında Baltaköy Mahallesi'nde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Uygulama, mahalle sakinlerinin ulaşım konforunu artırmak ve yol güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla planlandı.

Çalışmanın kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; zemin hazırlığı, tesviye ve asfalt serimi aşamalarını titizlikle yürüttü. Yıpranmış ve deforme olmuş yollar modern standartlara uygun hale getirilirken, uygulamada dayanıklılık ve sürüş güvenliği ön planda tutuldu.

Hedef ve devam eden program:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin liderliğinde yürütülen yol yatırımları, kent merkezinden mahallelere kadar geniş bir alanda devam ediyor. Belediye, belirlenen program doğrultusunda ilçe genelindeki diğer mahallelerde de bakım ve asfalt çalışmalarına aralıksız biçimde devam edecek.

EFELER BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

EFELER BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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