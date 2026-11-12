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Yüksekova'da kışla birlikte canlanan balık tezgâhları

Yüksekova'da kış aylarıyla balık tezgâhları yoğunlaştı; Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen türler, 150 ila 500 lira aralığında satışa sunuluyor ve talep artıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:19

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yüksekova'da kışla birlikte canlanan balık tezgâhları

Yüksekova'da balık sezonu hareketlendi:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte balık tezgâhlarında gözle görülür bir hareketlilik başladı. İlçeye Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen türler, kış sofralarının tercihi olarak alıcı buluyor. Tezgâhlarda fiyatlar balığın türüne göre değişirken, hem ekonomik hem de özel seçenekler raflarda yer alıyor.

kaynak ve fiyat aralığı:

Balık satıcıları, ürünleri çeşitli illerden temin ettiklerini belirtiyor. Tezgâhlarda yer alan seçenekler arasında yerli türler öne çıkıyor; fiyatlar ise tür ve boyut farkına göre değişerek 150 liradan başlayıp 500 liraya kadar ulaşıyor. Bu aralık, tüketicinin bütçesine göre alternatifler sunuyor ve kış döneminde taleple paralel hareket ediyor.

tüketici eğilimleri ve satıcı yorumu:

Satıcı Nasrettin Temeş, kış mevsiminin gelmesiyle çeşitliliğin arttığını ve müşterilerin farklı bütçelere uygun ürün arayışında olduğunu vurguluyor. Temeş, tezgâhlardaki seçeneklerin bölgedeki talebi karşıladığını ifade ediyor. Alışveriş yapanlar arasında yer alan Burak Sürücüoğlu ise fiyat ve türleri karşılaştırarak ailelerine en uygun ürünü seçtiklerini belirtiyor.

Uzun vadede, soğuk mevsimlerin etkisiyle balığa yönelik taletin artması bekleniyor; satıcılar nakliye ve tedarik zincirinin düzenli işlemesinin satışların devamlılığı için kritik olduğunu söylüyorlar. Yüksekova’da tezgâhlardaki çeşitlilik ve fiyat skalası, kış aylarında tüketicilere hem erişilebilir hem de seçkin seçenekler sunuyor.

TÜRKİYE&#039;NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN GETİRİLEN BALIK ÇEŞİTLERİ, HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ...

TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN GETİRİLEN BALIK ÇEŞİTLERİ, HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ TEZGÂHLARDA YERİNİ ALDI. KIŞ AYLARINDA SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINDA BULUNAN BALIKLAR, TÜRÜNE GÖRE 150 İLA 500 LİRA ARASINDA DEĞİŞEN FİYATLARLA SATIŞA SUNULUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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