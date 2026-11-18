Edirnekapı'da anma töreni

Dünya ve Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının 9. yıl dönümünde Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Organizasyonu Türkiye Halter Federasyonu üstlendi; törene federasyon yetkilileri, sporcular ve çok sayıda seven katıldı.

Törene katılanlar ve program:

Törene Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinin belediye başkanı Erol Mümün, Naim Süleymanoğlu’nun ailesi, Balkan dernekleri ile genç sporcular ve sevenleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anmada çelenkler kondu ve kabir başında dualar okundu.

Ünlü'nün konuşması ve vurgular:

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yaptığı konuşmada Süleymanoğlu'nun sadece başarılarıyla değil, gösterdiği irade ve mücadele ruhuyla da örnek olduğunu belirtti. Ünlü, "Türk spor tarihinde adını altın harflerle yazdıran, milyonların gönlünde taht kuran, dünyanın hayranlıkla izlediği büyük bir şampiyondu" sözleriyle efsanenin mirasına dikkat çekti.

Konuşmada ayrıca Süleymanoğlu'nun "Olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonlukları, dünya rekorları ile Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında göndere çektirdiği" hatırlatıldı ve onun tarihe bıraktığı izlerin silinemeyeceği vurgulandı. Tören, okunan dualarla ve katılımcıların anıları paylaşmasıyla sona erdi.

Anma, yalnızca geçmiş başarıları yad etmekle kalmadı; genç sporcular ve federasyon temsilcileri için bir hatırlatma niteliği taşıyarak disiplin, azim ve ulusal gururun önemini yeniden öne çıkardı.

Dünya ve Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu vefatının 9. yıl dönümünde kabri başında yapılan törenle anıldı.