Ömer Faruk'un dönüşü Karşıyaka'nın forvet hattında hareketlilik başlattı

geçmiş sezon ve ceza süreci:

Karşıyaka'nın 27 yaşındaki forveti Ömer Faruk Sezgin, geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle kadroya katıldıktan sonra aldığı 8 aylık ceza nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemedi. Cezasının sona ermesiyle ikinci yarıda sahalara dönen oyuncu, çıktığı 16 maçta 16 golle dikkat çekici bir performans sergiledi ve bu süreç sonunda kulüple 2026-2027 sezonu öncesinde sözleşmesini yeniledi.

yeni sezon performansı ve ilk 11'e dönüş sinyalleri:

Yeni sezona beklediği gibi başlayamayan Ömer Faruk, ligdeki ilk 11 haftada yalnızca 1 gol kaydetti ve ilk 11'deki yerini 20 yaşındaki Eren Arda Şen'e kaptırdı. Ligin 12. haftasındaki İzmir derbisinde Bucaspor 1928 karşısında yedekten oyuna giren deneyimli forvet, 76. dakikada sahaya dahil oldu ve 6 dakika sonra takımı 2-1 öne geçiren golü atarak Karşıyaka'nın 3 puanı almasında belirleyici rol oynadı.

Bucaspor karşısındaki golün ardından forvet hattında yeniden değişiklik ihtimali gündeme geldi. Teknik Direktör Zafer Uysal'ın, hafta sonu oynanacak Alanya 1221 karşılaşmasında Ömer Faruk'a yeniden ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Ayrıca, oyuncunun antrenmanlarda oldukça istekli ve hırslı olduğu, ilk 11'ini geri almak için yoğun çaba gösterdiği öğrenildi.

Teknik ekip için karar, son haftalardaki gol performansları ve takımın ihtiyaçları doğrultusunda şekillenecek; Eren Arda Şen'in son dönemlerde gol yollarında etkisiz kalması, Ömer Faruk'un yedekten gelip fark yaratmasıyla birlikte rotasyonda değişiklik olasılığını artırdı.

ÖMER FARUK SEZGİN'İN BUCASPOR 1928 MAÇINDAKİ GOL ÖNCESİ KAFA VURUŞU