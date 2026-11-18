İki ülkenin judo heyeti Eskişehir'de proje ve iş birliğini güçlendirdi

Eskişehir'de gerçekleşen ziyaret kapsamında Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Romanya Judo Federasyonu Başkanı Florin Bercean beraberindeki heyetle Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti. Toplantı, yürütülen ortak proje ve şehirde düzenlenen spor etkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.

Ziyarette yer alan heyet üyeleri:

Heyette Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Kürşad Kambur, Proje Koordinatörü Raziye Peker, spor kulübü yöneticisi Ahmet Kambur ile tercüman İsmail İrtem bulundu. Katılımcıların görev dağılımı, projenin saha uygulamaları ve teknik iş birliğine yönelik adımların konuşulduğu bir gündem oluşturdu.

Görüşmenin odağı ve sonuçları:

Toplantıda şehirde düzenlenen spor etkinlikleri ve devam eden proje çalışmaları hakkında kapsamlı fikir alışverişi gerçekleştirildi. Heyet ile il müdürlüğü arasındaki görüşmeler, iki ülke arasında sportif iş birliğinin güçlendirilmesi ve projelerin uygulanmasına ilişkin mutabakat sağlanmasına zemin hazırladı.

Ziyaret, karşılıklı değerlendirmeler ve gelecek iş birliklerine yönelik olumlu beklentilerle tamamlandı; günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANI SEZER HUYSUZ VE ROMANYA JUDO FEDERASYONU BAŞKANI FLORİN BERCEAN BERABERİNDEKİ HEYETLE BİRLİKTE ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ HASAN KALIN’I ZİYARET ETTİ.