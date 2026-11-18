Elif Naz Köseoğlu balkanda gençler kategorisinde birinci oldu

Eskişehirli milli atlet Elif Naz Köseoğlu, 14 Kasım'da Bulgaristan'ın Koynare kentinde düzenlenen Balkan Kros Şampiyonasında gençler kategorisinde birinciliği elde etti. Yarış boyunca gösterdiği performansla podyumun en üst basamağına çıkan Köseoğlu, ülkemizi başarıyla temsil etti.

yarış ve hazırlık:

Köseoğlu, antrenörü Bülent Uzun eşliğinde şampiyonaya hazırlandı. Parkur ve rakiplerle mücadelede öne çıkan performansı, gençler kategorisinde birincilikle sonuçlandı. Organizasyon, atletin disiplinli çalışmasının ve hazırlık sürecinin meyvesi olarak değerlendirildi.

tebrik ve karşılama:

Şampiyonanın ardından Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, milli sporcu Elif Naz Köseoğlu ve antrenörü Bülent Uzun'u makamında kabul ederek uluslararası arenada elde edilen başarı için tebriklerini iletti. İl temsilcileri ve teknik ekip, bu tür başarıların yerel spor politikaları ve genç yeteneklerin desteklenmesi açısından önemine vurgu yaptı.

ESKİŞEHİRLİ MİLLİ ATLET ELİF NAZ KÖSEOĞLU, BULGARİSTAN’DA DÜZENLENEN BALKAN KROS ŞAMPİYONASI’NDA GENÇLER KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLARAK BALKAN ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ.