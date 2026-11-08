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Efsane kırmızı geri döndü: yarım asırlık Massey Ferguson 188 fabrikasyon kalitesine kavuştu

45 yıllık firma, İngiltere üretimi yarım asırlık Massey Ferguson 188 traktörü egzozundan radyatörüne kadar orijinal parçalarla fabrika çıkışına getirdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Efsane kırmızı geri döndü: yarım asırlık Massey Ferguson 188 fabrikasyon kalitesine kavuştu

Yarım asırlık klasik yeniden hayata döndü:

Tarım makineleri imalatında 45 yıllık geçmişe sahip bir firma, Türk çiftçilerinin gönlünde taht kurmuş İngiltere yapımı Massey Ferguson 188 model traktörü baştan aşağı yenileyerek restore etti. 50 yılı aşkın maziye sahip bu model, orijinal parça temini ve titiz bir onarım süreciyle fabrika çıkışına yakın bir görünüm ve işlevsellik kazandı.

Restorasyonun ayrıntıları:

Firma, traktörün egzozunu İngiltere’deki orijinal Massey Ferguson fabrikasından temin etti. Kabin, iç döşemeler, ön panjurlar ve radyatör gibi dış ve iç parçalar tamamen yenilenirken; ön lastikler değiştirildi, arka kısma dörtlü hidrolik çıkışı eklendi ve hidrolik keçeleri yenilendi. Bu işler, traktörün hem estetik hem de mekanik açıdan eski gücüne dönmesini sağladı.

Firma yetkilileri restorasyonu, yarım asırlık bir aracı sıfırdan elden geçirircesine gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Atölyede bu 188 modelinin yanı sıra çalışır vaziyette bir 148 ve bir de 240 S modelinin daha bulunduğu ifade ediliyor; bu modeller de çiftçilerin ilgisini çekiyor.

Manevi değer ve çiftçilerin tepkileri:

Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Durmuş, restorasyon sürecini ve modelin taşıdığı değeri şöyle anlattı: "Egzozunu İngiltere’deki Massey Ferguson fabrikasından orijinal olarak getirttik. Yeniden boyadık, radyatörünü ve ön lastiklerini değiştirdik. Arkasına dörtlü hidrolik çıkışı taktırıp hidrolik keçelerini yeniledik. Bunlar, yani Massey Ferguson’un İngiliz modelleri, halk dilinde ve eskilerin gönlünde taht kurmuş efsane traktörler. Fabrikamızda bu 188 modelinin yanı sıra çalışır vaziyette bir 148 ve bir de 240 S modelimiz daha var. Çiftçiler bu eskilerin sesine hayranlık duyuyor. Özellikle çalıştırıp motor sesini dinliyorlar. Halen tarımda efsaneler."

Genç ve yaşlı çiftçiler, traktörün hem görsel hem işitsel özelliklerine ilgi gösteriyor; birçok çiftçi restorasyonu görmek için fabrikaya geliyor ve çalıştırıp motor sesini dinlemeyi tercih ediyor. Bu ilgi, modelin Türk tarımındaki manevi yerinin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Massey Ferguson 188 için yapılan restorasyon, sadece nostaljik bir onarım değil; aynı zamanda Türk tarımında mekanizasyona geçiş ve verim artışının simgelerinden biri kabul edilen bir makinenin geleceğe aktarılmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

FİRMA, ÇİFTÇİLERİN GÖNLÜNDE TAHT KURAN VE TÜRK TARIM TARİHİNİN EFSANELERİ ARASINDA YER ALAN 50...

FİRMA, ÇİFTÇİLERİN GÖNLÜNDE TAHT KURAN VE TÜRK TARIM TARİHİNİN EFSANELERİ ARASINDA YER ALAN 50 YILI AŞKIN MAZİYE SAHİP İNGİLİZ ÜRETİMİ MASSEY FERGUSON 188 MODEL TRAKTÖRÜ SIFIRDAN RESTORE EDEREK YENİDEN HAYATA DÖNDÜRDÜ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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