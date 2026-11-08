Yarım asırlık kırmızı efsane yeniden dirildi: klasik Massey Ferguson 188 fabrika formuna kavuştu

yarım asırlık kırmızı efsane yeniden hayata döndü

45 yıllık tecrübeye sahip bir firma, Türk tarım tarihinin efsaneleri arasında yer alan İngiliz üretimi Massey Ferguson 188 model traktörü sıfırdan restore ederek yeniden hizmete sundu. Firma, yarım asırlık bu klasik traktörü fabrika çıkış ayarlarına yakın bir halde yeniledi.

restorasyon süreci ve kullanılan parçalar:

Satın alınan 50 yılı aşkın geçmişe sahip 188 modeli, kabin, iç döşemeler ve ön panjurlar dahil olmak üzere baştan sona elden geçirildi. Restorasyonda İngiltere’deki orijinal Massey Ferguson fabrikasından temin edilen egzoz parçası kullanıldı; ayrıca traktörün radyatörü, ön lastikleri ve boya işlemleri yenilendi. Arka kısmına dörtlü hidrolik çıkışı monte edilip hidrolik keçeleri değiştirildi.

Firmanın Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Durmuş, işlemi anlatırken egzoz ve diğer orijinal parçaların temin edildiğini ve traktörün 'fabrika çıkış ayarlarına döndürüldüğünü' belirtti. Durmuş, fabrikalarında 188 modelinin yanı sıra çalışır vaziyette bir 148 ve bir de 240 S modelinin daha bulunduğunu söyledi.

modelin çiftçiler için taşıdığı önem:

Massey Ferguson 188, 1970’li yıllarda üretime başlayan, 4 silindirli 75 beygir gücündeki dizel motoru ve 4,1 litrelik motor hacmiyle dönemin güçlü tarla araçları arasındaydı. Yüksek çekiş gücü ve dayanıklı mekanik yapısı, modeli Türk tarımında mekanizasyona geçişin sembollerinden biri haline getirdi.

Restore edilen traktör, genç ve yaşlı çiftçilerden yoğun ilgi görüyor; birçok çiftçi makineyi çalıştırıp motor sesini dinleyerek nostalji yaşıyor. Firma yetkilileri, bu tür restorasyonların hem kültürel mirası koruduğunu hem de tarımsal hafızayı canlı tuttuğunu vurguluyor.

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