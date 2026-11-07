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Adana'da 4 bin metrekarelik tesis açıldı: Yeşil Fırın Sarıçam şubesi hizmete girdi

10. kuruluş yılında Sarıçam'da açılan Yeşil Fırın, 4 bin metrekarelik tesisinde üretim, mağaza ve kafeyi birleştirerek 330 kişiye iş sağlayacak.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:57

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Adana'da 4 bin metrekarelik tesis açıldı: Yeşil Fırın Sarıçam şubesi hizmete girdi

Sarıçam şubesi ve tesisin kapsamı:

Adana’da 10 yıldır faaliyet gösteren Yeşil Fırın, kuruluşunun 10’uncu yılında Sarıçam şubesini düzenlenen törenle resmen açtı. Toplam 4 bin metrekare kapalı alana sahip olan şube; üretim, mağaza ve kafe alanlarını tek çatı altında buluşturuyor ve Türkiye’nin en büyük pastanesi olma özelliğini taşıyor.

Tesis, aynı anda müşterilere hizmet verebilen bir mağaza bölümü, geniş bir kafe alanı ile çocuk oyun alanını bir araya getiriyor. Şubede 91 masa ile 400 kişi kapasiteli kafe bulunurken, mağaza bölümünde eş zamanlı olarak 200 müşteriye hizmet verilebiliyor. Ayrıca misafirlerin kullanımına sunulan 75 metrekarelik çocuk oyun alanı yer alıyor.

Üretim, ürün yelpazesi ve istihdam:

Yeşil Fırın’ın Sarıçam şubesi, pasta ve çikolata üretiminden şerbetli ve sütlü tatlılara kadar geniş bir ürün gamı sunuyor. Kendi üretimi limonatalar başta olmak üzere hazırlanan ürünler, alışveriş ve kafe deneyimini bir arada yaşatacak şekilde dizayn edildi. Üç şubede toplam 1200 çalışan ile hizmet veren işletme, Sarıçam şubesiyle birlikte bölge ekonomisine katkı verecek yeni istihdam olanakları yaratıyor; Sarıçam şubesinde doğrudan 330 kişiye istihdam sağlanacak.

açılış töreni ve yetkililerin değerlendirmeleri:

Açılış törenine Adana Valisi Mustafa Yavuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, ilçe kaymakamları, siyasi parti il başkanları ile kent protokolünün temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu’nun duası ile açılış kurdelesi kesildi.

Yeşil Fırın Kurucusu Faruk Korkmaz, açılışta yaptığı konuşmada, Yeşil Fırın’ın ustalarının el lezzetlerinin Adana’yı sardığını belirtti ve işletmenin Adana’nın gastronomi zenginliğine katkı sunma hedefini vurguladı. Korkmaz, işletmenin bugüne kadar sağladığı güven ve desteğin, gelecekte yapılacak yatırımların da teminatı olacağını ifade etti ve hem ülke içinde hem de yurt dışında Adana’nın yüz akı olmaya devam edeceklerini söyledi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, şubenin ilçeye değer katacağını ve istihdam açısında önem taşıdığını vurguladı. Adana Valisi Mustafa Yavuz da yatırımın kent ekonomisine katkısına dikkat çekerek, Yeşil Fırın’ın bölgenin bereketine ve istihdamına olumlu etki yapacağını belirtti. Vali Yavuz, işletmede bin 200 kişinin çalıştığını ve doğrudan ve dolaylı etkilerle çok sayıda ailenin bu yatırımdan besleneceğini söyledi.

Guinness rekoru ve marka büyümesi:

Yeşil Fırın, 2026 yılında "En Uzun Fiş Dizini" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru’na imza atmış bir marka olarak dikkat çekiyor. Gürselpaşa ve Yurt şubelerinin ardından açılan Sarıçam şubesi, işletmenin onuncu yıl dönümünde yapılan önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor ve marka büyümesini sürdüreceğinin işaretini veriyor.

Yeni şubenin hizmete girmesiyle Yeşil Fırın, hem Adana’da hem de marka bilinirliği açısından gelecek dönem için güçlü bir adım attı. Üretimden perakendeye, kafe hizmetinden ailelere yönelik alanlara kadar tasarlanan bu tesisin bölge ekonomisine katma değer getirmesi bekleniyor.

Not: Açılış törenindeki konuşmalar ve teknik detaylar şubenin yetkililerince sağlanan bilgiler doğrultusunda aktarılmıştır.

ADANA’DA 10 YILDIR FAALİYET GÖSTEREN YEŞİL FIRIN’IN SARIÇAM ŞUBESİ, DÜZENLENEN TÖRENLE RESMEN...

ADANA’DA 10 YILDIR FAALİYET GÖSTEREN YEŞİL FIRIN’IN SARIÇAM ŞUBESİ, DÜZENLENEN TÖRENLE RESMEN AÇILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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