Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Minik gönüller Erzurum Şehir Hastanesi'ne moral verdi

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları 1/C sınıfı öğrencileri, Başhekim Dr. Mesud Fakirullahoğlu'nu ziyaret ederek hastane personeline moral verdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Minik gönüller Erzurum Şehir Hastanesi'ne moral verdi

Erzurum Şehir Hastanesi'nde minik ziyaret

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Anaokulu 1/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Selçuk Yeşilyurt eşliğinde Erzurum Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Minikler, hastane koridorlarına renk ve neşe kattı; ziyaretin merkezi, Başhekimlik makamında gerçekleşen nezaket buluşmasıydı.

ziyaretin sıcak karşılanması:

Ziyarette misafirleri makamında kabul eden Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, çocukların enerjisinin personele moral verdiğini belirtti. Fakirullahoğlu, geleceğin teminatı olarak nitelendirdiği öğrencilere duyduğu memnuniyeti ifade ederek, böyle anlamlı ziyaretlerin kurum atmosferine olumlu yansıdığını vurguladı.

etkisi ve kapanış anı:

Okul ile hastane arasındaki bu tür temasların hem çocukların toplumsal farkındalığını artırdığı hem de sağlık çalışanlarının motivasyonunu güçlendirdiği değerlendirildi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi; Fakirullahoğlu ve öğretmen Selçuk Yeşilyurt karşılıklı teşekkür ederek öğrencilere eğitim hayatlarında sağlık ve başarı diledi.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖZEL VAKIF OKULLARI ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI....

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖZEL VAKIF OKULLARI ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI. BAŞHEKİM DR. ÖĞR. ÜYESİ MESUD FAKİRULLAHOĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET EDEN MİNİKLER, HASTANE PERSONELİNE MORAL VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kepez'den yangın mağduru kardeşlere destek mesajı
images

Miniklerle Kızılay bilinci: Muradiye'de renkli kutlama
images

Boztepe'den gece manzarası: jandarmadan huzur ve güven mesajı
images

Gölpazarı'nda köy köy dinleme: kaymakam Titiz talepleri yerinde aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kar gelirken yollar kapandı, Sivas'ta 30 araç kurtarıldı

Köy yolları beyaza büründü: Kastamonu'da 230 köy yolu ulaşıma kapandı

Kepez'den yangın mağduru kardeşlere destek mesajı

Kaymakam Ali Ekber Ateş eğitim süreçlerini yerinde değerlendirdi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi