Erzurum'da çekimde eşeğin sürüklediği muhabir son anda atlayıp kurtuldu

Olayın kısa özeti:

Erzurum'un Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde Kardelen TV ekibi, "Adım Adım Anadolu" programı için çekim yaparken beklenmedik bir olay yaşandı. Muhabir İlayda Yediel çobanın eşeğine binince hayvan önce sakin ilerledi, sonra aniden hızlanarak mandaların bulunduğu alana doğru yöneldi. Yaşanan panik anında Yediel son anda eşekten atlayarak yara almadan kurtuldu.

Çekim anı ve müdahale:

Ekip, mandaların bulunduğu tarlada çobanla sohbet ederken daha renkli görüntüler elde etmek amacıyla eşeğe binmeye karar verdi. Çobanın eşeğin uysal olduğunu söylemesine rağmen hayvan hareket etti ve hızlandı. Kameraman Sefa Aras, arkadaşını kurtarmak için müdahale etti; ancak çobanın kullandığı komutu yanlışlıkla tekrarlaması eşeğin daha da hızlanmasına neden oldu. Diğer kameraman Muhittin Yazıcıoğlu ise olası bir kaza endişesiyle kaydı durdurdu. Olayda kimse yaralanmadı.

Tarafların ifadeleri:

Olayın başkahramanı İlayda Yediel, çekimin her programda farklı heyecanlar taşıdığını belirterek yaşadığı anı detaylarıyla anlattı. Yediel, mandalardan korktuğunu, eşeğin bir anda mandalara doğru gitmesiyle paniklediğini ve sonrasında refleksle atlayıp kurtulduğunu söyledi.

Kameraman Sefa Aras ise başlangıçta eşeğin hareket etmediğini, çobanın desteğiyle hayvanın hızlandığını anlattı. Aras, ne yapacağını bilemediğini ve yanlışlıkla 'çu çu' diyerek eşeği daha da teşvik etmiş olabileceklerini ifade etti. Her iki isim de olayın kısa sürdüğünü ve iyi sonuçlandığını vurguladı.

Değerlendirme ve sonuç:

Çekim sırasında yaşanan bu tür anlar canlı ve saha çalışmalarında beklenmedik risklerin varlığını hatırlatıyor. Ekiplerin hayvanlarla yapılan çekimlerde daha dikkatli planlama yapmaları ve müdahale yöntemlerini önceden belirlemeleri, benzer olayların önüne geçebilir. Bu olayda ekip üyelerinin hızlı refleksi sayesinde ciddi bir zarar yaşanmadı ve çalışma kaydı güvenlik endişesiyle sonlandırıldı.

ERZURUM’DA TELEVİZYON PROGRAMI ÇEKİMİ SIRASINDA EŞEĞE BİNEN KARDELEN TV MUHABİRİ İLAYDA YEDİEL, EŞEĞİN BİR ANDA HIZLANARAK MANDALARIN BULUNDUĞU ALANA DOĞRU İLERLEMESİYLE KORKU DOLU ANLAR YAŞADI.