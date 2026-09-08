Eğil'de kale ve baraj kıyısında müzikle dolu aile gecesi

Etkinlik detayları:

Eğil Belediyesi tarafından bu akşam Eğil Kalesi ve baraj kıyısında düzenlenecek müzik şöleni halka açık ve ücretsiz olacak. Etkinlikte yer alacak sanatçılar sahne alacak ve müzik dolu bir akşam yaşanması planlanıyor.

Aileler için hazırlıklar:

Organizasyonda limonata ve dondurma ikramı yapılacak; ayrıca çocuklara ücretsiz balon dağıtılacak. Program, ailelerin rahatça katılabileceği şekilde düzenlendi.

Belediyeden davet:

Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, sanatçıların sahne alacağı müzik dolu gecede herkesin davetli olduğunu bildirdi ve ilçe halkını etkinliğe çağırdı.

Yerel yaşam ve kültür için önem:

Açık hava şölenleri, Eğil'de sosyal yaşamı canlandırmayı ve kültürel paylaşımı güçlendirmeyi amaçlıyor. Belediyenin ücretsiz etkinlikleri, katılımı kolaylaştırarak daha geniş kitlelerin bir araya gelmesine katkı sağlıyor.

DİYARBAKIR'IN EĞİL İLÇESİNDE BULUNAN KALE VE BARAJ KIYISINDA MÜZİK ŞÖLENİ DÜZENLENECEK.