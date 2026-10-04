Eğirdir gölünde bulunan ceset kayıp tıp öğrencisine ait çıktı

Eğirdir gölünde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Mezarlıkaltı mevkiinde göl kenarında bulunan cesedin, Afyonkarahisar tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi Ramazan Çin (24) olduğu yapılan incelemeler sonucu belirlendi.

Olay yeri müdahalesi ve ilk bulgular:

Dün bölgeden gelen ihbar üzerine görevlendirilen emniyet ekipleri, göl içerisindeki cesedi sudan çıkararak olay yerinde ilk incelemeleri yaptı. Ekiplerin yaptığı ilk tespitte cesedin kimliğini belirlemeye yönelik çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Soruşturmanın seyri ve beklenen adımlar:

Ailesi ve kayıt bilgilerine göre Ramazan Çin'in yaklaşık 15 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi. Genç öğrencinin nüfus kaydı Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunuyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumunda otopsi yapılacağı, bunun sonucuna göre soruşturmanın yönlendirileceği aktarıldı.

Olayla ilgili adli ve idari işlemler devam ederken, yetkililer görgü tanıkları ve bölgedeki deliller üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Resmi açıklamalar ve otopsi raporu gazetemiz tarafından takip edilecektir.

OLAY YERİ (ARŞİV)