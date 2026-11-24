Toplantının ana başlıkları:

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili Bakü'de bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gündemi ele aldı. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında ülkeler arasındaki iş birliği, ulaşım projeleri ve güvenlik konuları öne çıktı.

Demiryolu projeleri ve bölgesel entegrasyon:

Bayramov, Türkiye'de 224 kilometre uzunluğundaki Kars-Iğdır-Dilucu demiryolu projesinin uygulanmasına başlandığını açıkladı. Buna ek olarak Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti içindeki mevcut demiryolu hattının yeniden faaliyete geçirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bayramov, bu hatların birlikte Doğu-Batı Koridoru'nu tamamlayarak Güney Kafkasya için geniş ve bütünleşik bir lojistik halka oluşturacağını söyledi.

Bayramov, söz konusu hattın özellikle Nahçıvan ile engelsiz ulaşım sağlayacağını ve TRIPP projesiyle beraber yük taşımacılığı için ilave kapasite yaratacağını vurguladı. Böylece güzergâhların ihtiyaçlara göre esnek biçimde değiştirilebileceğine dikkat çekti.

Güvenlik, üçlü iş birliği ve bölgesel konular:

Görüşmede yalnızca ulaşım değil, savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliği de ele alındı. Bayramov, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında çok taraflı iş birliği formatlarının bulunduğunu hatırlatarak üçlü mekanizmanın devam edeceğini ve bir sonraki toplantının Gürcistan'da yapılmasının planlandığını bildirdi.

Taraflar ayrıca uluslararası gündemi de değerlendirdi; Karadeniz'deki durum, Orta Doğu'daki belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna çatışması toplantıda gündeme getirildi. Bayramov, çatışmaların kısa sürede diplomatik yollarla sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gürcistan'ın tutumu ve bölgesel istikrar:

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde gözlemlenen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti. Boçorişvili, bu gelişmenin bölgedeki istikrarı derinleştireceğini ve potansiyelin gelişmesine katkı sağlayacağını söyleyerek Gürcistan'ın bölgesel güvenlik ve istikrar için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Toplantıdan çıkan mesajlar, altyapı yatırımlarının ve siyasi diyalogun paralel ilerlemesinin Güney Kafkasya'da ekonomik ve lojistik entegrasyonu güçlendireceği yönünde oldu.

GÜRCİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI MAKA BOÇORİŞVİLİ, RESMİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ'YE GELDİ. BOÇORİŞVİLİ, TEMASLARI KAPSAMINDA AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI CEYHUN BAYRAMOV İLE BİR ARAYA GELDİ.