Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: öğretmenlere vefa ve sorumluluk

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Öğretmenlere Saygı Gecesi" programında, öğretmenlerin milletin hafızasını ve geleceğini taşıyan en önemli aktörler olduğunu vurguladı. Tekin, çıktıkları yoldan bugüne kadar öğretmenlerin yanında durmayı, emeklerini baş tacı etmeyi ve haklarını korumayı devletin değişmez ilkesi ve Bakanlığın en aziz vazifesi olarak gördüklerini ifade etti.

Programın katılımcı ve içerikleri:

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler ve depremzede öğretmenler katıldı. Türkiye’nin 81 ilinden gelen temsilci öğretmenlerin yer aldığı gece, bir müzik konseri ile başladı; ardından "Hep Sen Varsın Diye" adlı video gösterimi yapıldı ve meslek hayatlarını eğitime adayan öğretmenlerle görevleri başında şehit düşen eğitimcilerin aileleri bir araya geldi.

Gündemdeki açıklamalar ve atılacak adımlar:

Program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavları (MEB-AGS) kapsamında 15 bin öğretmen adayı alınacağını ve branş dağılımının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu hafta içinde açıklanacağını duyurdu. Bakan Tekin ise tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak onları baş tacı ettiklerini tekrar etti.

Tekin, konuşmasında öğretmenlerin tarih boyunca milletin dilini, inancını ve tarih şuurunu kuşaktan kuşağa taşıdığını belirtti. Cumhuriyetin yokluk yıllarında muallimlerin en ücra köylere ilmi ve umudu taşıdığına, modern Türkiye’nin eğitim alanındaki yükselişinde öğretmenlerin alın terinin etkili olduğuna dikkat çekti.

Geçmişe atıf ve eğitimin sürekliliği:

Konuşmasında tarihsel bir çerçeve çizen Tekin, Hacı Bayram-ı Veli, Akşemseddin ve Fatih Sultan Mehmed gibi isimlere yapılan atıflarla öğretmenlik mesleğinin nesiller boyunca taşıdığı rolü hatırlattı. Tekin, bin yılı aşkın süre içinde milletin hafızasının kesintiye uğramamasında ve bugün Türkiye’nin küresel dikkat çeken konumuna gelmesinde öğretmenlerin katkısının belirleyici olduğunu ifade etti.

Ayrıca Bakanlık olarak öğretmenlik mesleğini güçlendirmek için atılan adımlara da değinen Tekin, öğretmenlik mesleğinin müstakil bir kanuna kavuşturulduğunu, kariyer basamakları ve mesleki gelişim imkânlarıyla öğretmenlerin saygınlığının artırılmaya yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi. Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'nde eğitimden geçirildiği ve mesleğe adım atmadan önce uygulama, ilim ve ahlak süzgecinden geçirildiği de konuşmada vurgulandı.

Eğitimde birlik ve kardeşlik vurgusu:

Bakan Tekin, eğitimin hedefleri arasında farklılıkları zenginlik olarak görmek ve kardeşlik şuurunu ön plana almak olduğunu belirtti. Eğitim yoluyla milli birlik ve huzurun pekiştirileceğini söyleyen Tekin, okullarda hayata geçirilen temalar ve etkinliklerle genç kuşaklara ortak gelecek bilincinin aşılandığını aktardı. Alevi-Bektaşi topluluklarının inanç ve kültür unsurlarının müfredatta ve halk eğitim merkezlerinde yer almasının gönül birliğini güçlendirdiğine dikkat çekti.

Program, Bakan Tekin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdimi ile sona erdi. Gece boyunca hem geçmişe saygı duruşu hem de geleceğe yönelik eğitim politikalarına ilişkin mesajlar verildi; MEB-AGS ile ilgili ilan edilen adımlar ise önümüzdeki günlerde uygulanacak takvimin işaretlerini taşıdı.

Öğretmenlere yönelik siyasi ve kurumsal taahhütlerin programdaki bu açıklamalarla somutlaştığı görüldü; yetkililer, atılan adımların uygulama aşamasında öğretmenlerin hak ve dinamiklerine uygun şekilde izleneceğini belirtiyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, "ÇIKTIĞIMIZ BU YOLUN İLK GÜNÜNDEN BUGÜNE ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDA DURMAYI, EMEKLERİNİ BAŞ TACI ETMEYİ, HAKLARINI KORUMAYI VE SÖZLERİNE KULAK VERMEYİ DEVLETİMİZİN DEĞİŞMEZ BİR İLKESİ, BAKANLIĞIMIZIN DA EN AZİZ VAZİFESİ GÖRDÜK" DEDİ.