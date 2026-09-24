Eğitim desteğiyle 56 öğrenci üniversite yolunu tuttu

Kozan Belediyesi tarafından Nihat Atlı Eğitim Tesisleri’nde verilen ücretsiz destek, YKS 2026 sonuçlarında somut karşılığını buldu. Tesislerde eğitim gören öğrencilerden 56'sı üniversitelere yerleşirken, bu başarı bölgedeki eğitim imkanlarının erişilebilirliğini ve etkinliğini ortaya koydu.

ziyaret ve değerlendirmeler:

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik ve Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Osmanca Nihat Atlı Eğitim Tesisleri’ni ziyaret etti. Ziyarette yürütülen eğitim faaliyetleri, öğrencilerin elde ettiği başarılar ve gençlere sunulan imkânlar ele alınırken yeni eğitim-öğretim yılı için öneriler ve yapılabilecek çalışmalar üzerinde istişarelerde bulunuldu.

yerleşen öğrencilerin dağılımı:

YKS 2026 sonuçlarına göre yerleşen öğrencilerden 23'ü tıp, 1'i diş hekimliği, 2'si eczacılık, 8'i hemşirelik/ebelik, 3'ü dil ve konuşma terapisi, 4'ü eğitim, 9'u mühendislik ve 6'sı meslek yüksekokullarına yerleşti. Bu dağılım, tesisin farklı disiplinlerde öğrenci hazırlama kapasitesini gösteriyor.

"Başarılarıyla bizleri gururlandıran dershanemiz öğrencilerinin üniversite eğitimlerinde yanlarında olmak, yüklerini bir nebze olsun hafifletmek adına burs desteği sağlayacağız. Çünkü biz gençlerimize sadece bugün değil, yarınlarında da sahip çıkıyoruz" dedi. Atlı ayrıca YKS’ye emek veren tüm öğrencileri tebrik etti ve gençlerin eğitimine yönelik desteklerin süreceğini vurguladı.

KOZAN KAYMAKAMI BAHATTİN ALP ARSLANKÖYLÜ, KOZAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ATLI, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖZGÜR ÇELİK VE KOZAN HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRÜ AHMET OSMANCA, NİHAT ATLI EĞİTİM TESİSLERİ'Nİ ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE TESİSLERDE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ, ÖĞRENCİLERİN ELDE ETTİĞİ BAŞARILAR VE GENÇLERE SUNULAN EĞİTİM İMKÂNLARI ELE ALINIRKEN, YENİ DÖNEMDE YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR HAKKINDA İSTİŞARELERDE BULUNULDU.