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Eğitim krizi sokaklara taştı: Fransa'da liselerde ablukalar ve gazlı müdahale

Fransa genelinde öğretmen açığı ve kötü koşulları protesto eden lise eylemleri sürüyor; 224 okuldan 151'i kısmen yeniden açıldı, Paris'te gazlı müdahale oldu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eğitim krizi sokaklara taştı: Fransa'da liselerde ablukalar ve gazlı müdahale

Protestoların kapsamı:

Fransa genelinde lise öğrencilerinin başlattığı eylemler, ülkede süregelen öğretmen açığı, kalabalık sınıflar ve okulların fiziki koşullarına yönelik tepkilerin bir yansıması olarak devam ediyor. Eğitim kurumlarında başlayan blokajlar nedeniyle sabah saatlerinde 224 lisenin kapalı olduğu, ilerleyen saatlerde ise bu sayının azalarak 151'inin kısmen yeniden açıldığı açıklandı.

Fransa Eğitim Bakanlığı, protestoların dün sabaha kıyasla yaklaşık yüzde 30 azaldığını ve ülke genelinde liselerin %94'ünün tamamen veya kısmen açık olduğunu bildirdi. Bakanlığın verileri, eylemlerin yaygınlığı ile birlikte kısmi normalleşme eğilimini de gösteriyor.

Paris'te güvenlik müdahalesi:

Başkent Paris'te güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. 20'inci Bölge'de bir sokağın kapatılması üzerine polis, kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Olaylarda herhangi bir can kaybı bildirilmezken, bölgede tansiyon yükseldi ve bazı yaya güzergahları etkilendi.

Paris'in farklı noktalarında, özellikle 9'uncu Bölge'deki Lamariten Lisesi ile 11'inci Bölge'deki Lycee Voltaire Lisesi gibi okullar, öğrenciler tarafından bloke edildi. Okul girişleri çöp konteynerleriyle kapatıldı; mahalle sakinleri arasında ise eyleme destek verenler ve derslerin başlamasını isteyenler arasında ayrışma gözlendi.

Yerel tepkiler ve sonucu:

Eylemler, yalnızca eğitim altyapısına ilişkin talepleri değil aynı zamanda yerel yönetim ve bakanlık politikalarına dair geniş bir memnuniyetsizliği de yansıtıyor. Bazı vatandaşlar öğrencilerin taleplerine destek verirken, diğerleri eğitimin aksamaması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer, hem güvenliği sağlamak hem de eğitim hizmetlerinin sürekliliğini temin etmek için adımlar atıldığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde protestoların seyri, okulların açılma oranları ve yetkililerin atacağı somut adımlar takip edilecek. Eğitim alanındaki mevcut eksikliklerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri ve bakanlığın uygulayacağı politikalar, toplumsal huzurun yeniden sağlanmasında belirleyici olacak.

Fransa&#039;da lise öğrencilerin başlattığı protestolar hız kesmeden devam ederken, çok sayıda lisede...

Fransa'da lise öğrencilerin başlattığı protestolar hız kesmeden devam ederken, çok sayıda lisede abluka sürüyor.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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