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Eğitim yılı coşkusu Atatürk Anıtı önünde çelenkle karşılandı

Denizli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı; protokol ve okul temsilcileri katıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eğitim yılı coşkusu Atatürk Anıtı önünde çelenkle karşılandı

Törenin akışı:

Denizli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle açıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve yoğun bir katılımla yürütüldü. Programda protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Protokol ve yetkililerin katılımı:

Programa, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen ile çok sayıda davetli katıldı. Yetkililer törende yeni eğitim-öğretim yılının önemine vurgu yaptı ve öğrencilere başarı diledi.

Okul temsilcileri ve öğrenci katılımı:

İl genelindeki okulları temsilen törende Gazi İlköğretim Okulu, Sevil Kaynak Ortaokulu, Hürriyet Ortaokulu, Arif Yalınkaya İlkokulu ve Hacı Halil Bektaş Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ile öğrencileriyle yer aldı. İlk gün heyecanına ortak olan katılımcılar, hem yeni dönemin açılışını kutladı hem de eğitim camiasının birlikteliğini gösterdi.

Çelenk töreni, yeni eğitim-öğretim yılının hem sembolik başlangıcını oluşturdu hem de okulların, idarecilerin ve ailelerin birlikte hareket etmesinin önemini yeniden hatırlattı. Tören, kent genelinde eğitim sezonunun açılışına dair birlik ve motivasyon mesajı verdi.

DENİZLİ&#039;DE 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASININ HEYECANI YAŞANIYOR. YENİ EĞİTİM YILI...

DENİZLİ'DE 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASININ HEYECANI YAŞANIYOR. YENİ EĞİTİM YILI DOLAYISIYLA DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, DENİZLİ VALİLİĞİ ÖNÜNDE BULUNAN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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