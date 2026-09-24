Eğitim yönetimi çevrimiçi masada: kalite ve koordinasyon öncelik oldu

çevrimiçi değerlendirme toplantısı:

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici liderliğindeki çevrimiçi değerlendirme toplantısı, il ve ilçe eğitim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının temel hedefi, yürütülen çalışmaların izlenmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik adımların belirlenmesiydi.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda eğitim-öğretim süreçleri, ilçelerdeki güncel durum ve devam eden projeler detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılar, uygulamadaki güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları paylaştı; mevcut projelerin kapsamı ve ilerleme noktaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

gelecek planları ve koordinasyon:

Süleyman Ekici, eğitimde başarı çıtasını yükseltmek için tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı. Görüş alışverişinin ardından toplantı, gelecek dönemde hayata geçirilecek planlamalar ve atılacak stratejik adımların belirlenmesiyle sona erdi.

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ BAŞKANLIĞINDA, İL VE İLÇE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN KATILIMIYLA GENİŞ KAPSAMLI BİR ÇEVRİMİÇİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.