Dolar 48,8471 +0,03%
Euro 55,7809 +0,22%
Bist 13.200,41 -0,39%
Altın Gram 6.781,44 -0,01%
EUR/USD 1,1396 +0,07%
Brent Petrol 98,25 +0,13%
--°

Eğitim yönetimi çevrimiçi masada: kalite ve koordinasyon öncelik oldu

Süleyman Ekici başkanlığındaki çevrimiçi toplantıda il ve ilçe yöneticileri, eğitim projeleri ve stratejik planları ayrıntılı olarak ele aldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eğitim yönetimi çevrimiçi masada: kalite ve koordinasyon öncelik oldu

çevrimiçi değerlendirme toplantısı:

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici liderliğindeki çevrimiçi değerlendirme toplantısı, il ve ilçe eğitim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının temel hedefi, yürütülen çalışmaların izlenmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik adımların belirlenmesiydi.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda eğitim-öğretim süreçleri, ilçelerdeki güncel durum ve devam eden projeler detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılar, uygulamadaki güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları paylaştı; mevcut projelerin kapsamı ve ilerleme noktaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

gelecek planları ve koordinasyon:

Süleyman Ekici, eğitimde başarı çıtasını yükseltmek için tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı. Görüş alışverişinin ardından toplantı, gelecek dönemde hayata geçirilecek planlamalar ve atılacak stratejik adımların belirlenmesiyle sona erdi.

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ BAŞKANLIĞINDA, İL VE İLÇE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN KATILIMIYLA...

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ BAŞKANLIĞINDA, İL VE İLÇE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN KATILIMIYLA GENİŞ KAPSAMLI BİR ÇEVRİMİÇİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mikro kredilerle yeni ufuk: BAU akademik yıl açılışında mikro yeterlilikler öne...
images

Tarihi İskenderun lisesi yeniden eğitime hazırlanıyor
images

Erzin'de okul çevrelerinde güvenlik ve koordinasyon ön plana çıktı
images

Öğrencilerin kadrajından Babadağ: geçmişi bugüne taşıyan çalışma il birincisi ol...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mikro kredilerle yeni ufuk: BAU akademik yıl açılışında mikro yeterlilikler öne çıktı

Tekirdağ'da 7.5 senaryolu deprem tatbikatı için son hazırlıklar

Sultandağı'nda üreticilere kuşburnu ve badem üretiminde temel bilgiler aktarıldı

Takip sonucu yakalandı: Burdur'da kesinleşmiş 17 yıl cezası bulunan şüpheli teslim edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği