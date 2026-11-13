Eğitimci Halit Ertuğrul Hakkari'de öğrencilerle ahlak ve gelişimi konuştu

Hakkari'de gençlerle buluşma

Eğitimci, akademisyen ve yazar Dr. Halit Ertuğrul, Hakkari Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Programda eğitim, ahlak ve kişisel gelişim konularında tecrübelerini paylaşan Ertuğrul, gençlerin sorularını yanıtladı ve değerlerin eğitimdeki rolüne dikkat çekti.

öğrencilere yöneltilen temel mesajlar:

Ertuğrul, konuşmasında sadece akademik başarının değil; karakter, sorumluluk duygusu ve toplumsal farkındalığın da eğitim sürecinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı. Gençlere sürekli öğrenme, eleştirel düşünme ve aile içi iletişimi güçlendirme tavsiyeleri verdi. Söyleşide, öğrencilerin aktif katılımı ve merak duygusunun teşvik edilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

program katılımcıları ve öne çıkan vurgular:

Programa Hakkari İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Esra Karataş, Okul Müdürü Zeki Akdoğan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Konuşmada millî, manevi ve ahlaki değerlerin önemi sıkça tekrarlandı ve bu değerlerin gençlerin kişisel gelişiminde rehberlik ettiği belirtildi. Öğrencilerin gösterdiği yoğun ilgi programın etkileşimini artırdı ve söyleşi, katılımcılar arasında olumlu geri dönüşler aldı.

Okul yönetimi ve katılımcılar, benzer etkinliklerin devam etmesinin öğrencilerin eğitim motivasyonunu ve değerler algısını güçlendireceğini ifade etti.

EĞİTİMCİ, AKADEMİSYEN VE YAZAR DR. HALİT ERTUĞRUL, HAKKARİ HÜSEYİN ÇELİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK; EĞİTİM, AHLAK VE KİŞİSEL GELİŞİM KONULARINDA TAVSİYELERDE BULUNDU.