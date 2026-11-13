Miniklere trafik bilinci aşılandı: polislik mesleği tanıtıldı

Etkinlikte neler yapıldı:

Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 12 Kasım'da Zübeyde Hanım Anaokulu'nda meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirildi. Sınıf öğretmeni Elvan Kurt'un rehberliğinde düzenlenen programda okulun 3 yaş grubu öğrencileri yer aldı.

Eğitimin içeriği ve yaklaşımı:

Etkinlikte minik öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verildi. Trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun ve eğlenceli bir anlatımla aktarıldı; anlatım çocukların ilgisini çekecek sade örneklerle ve tekrarla desteklendi.

Amaç ve teşekkürler:

Programın amacı, çocuklarda güvenli yaşam bilinci geliştirmekti. Okul yönetimi, katkılarından dolayı Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve görevli personele teşekkür etti.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE POLİSLİK MESLEĞİ TANITILARAK TEMEL TRAFİK KURALLARI ANLATILDI.