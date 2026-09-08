Eğitimcinin hedef alındığı saldırı ve sonrası için GKV'den sert uyarı

GKV yönetim kurulundan yapılan açıklama

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları, kurum kampüsünde meydana gelen ve eski bir öğrenci velisinin kadın bir idareciye yönelik fiili saldırı girişimi ile sonrasında başlayan karalama kampanyasına ilişkin yönetim kurulu açıklaması yayımladı. Yönetim Kurulu, olayın eğitim camiasında yarattığı olumsuz etkiye dikkat çekerek hem saldırıyı hem de ardından sosyal medyada yürütülen asılsız paylaşımları güçlü bir dille kınadı.

hukuki süreç başlatıldı:

Açıklamada, olayın hemen ardından kurum tarafından gerekli adli mercilere başvurulduğu ve saldırıyı gerçekleştiren şahıs hakkında suç duyurusunda bulunularak adli makamlar nezdinde şikayetçi olunduğu bildirildi. Yönetim Kurulu, bu adımla birlikte olayın titizlikle soruşturulacağını ve hukukun gereğinin yerine getirileceğine dair güvence verdi.

Eğitimciye yönelik şiddeti ve kurumumuza karşı yürütülen mesnetsiz karalama girişimlerini şiddetle kınıyoruz ifadesine yer verilen açıklamada, GKV yetkilileri yüce Türk adaletine olan inançlarının tam olduğunu vurguladı ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

sosyal medyadaki karalama kampanyasına karşı:

Yönetim Kurulu açıklamasında, saldırı olayının ardından sosyal medya platformlarında kurum aleyhine yayılan ve gerçeği yansıtmayan iddiaların bir karalama kampanyası niteliği taşıdığına dikkat çekildi. Bu tür asılsız söylemlerin hem kurumun hem de eğitim camiasının itibarına zarar verdiği belirtilerek, kamuoyunun bilgi kirliliğine itibar etmemesi istendi.

Açıklamada ayrıca, gerçek dışı beyanlar ve yanıltıcı paylaşımlar karşısında GKV'nin hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağı ve gerekli tüm hukuki girişimlerin sürdürülerek sorumluların hesap vereceğinin altı çizildi.

kurumsal geçmiş ve kararlılık:

1963 yılından bu yana Gaziantep ve Türkiye eğitimine katkı veren Gaziantep Kolej Vakfı, köklü geçmişi ve benimsediği eğitim ilkeleri doğrultusunda itibarsızlaştırma girişimlerine boyun eğmeyeceğini vurguladı. Yönetim Kurulu açıklamasında, kurumun eğitim çalışanlarının huzurunu, güvenliğini ve itibarını korumanın temel sorumlulukları arasında olduğu ifade edildi.

GKV, kamuoyuna yönelik çağrısında kasıtlı olarak yayılan ve gerçeği yansıtmayan iddialara itibar edilmemesini rica etti ve eğitim ortamlarının şiddet ile anılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI’NDAN EĞİTİMCİYE ŞİDDETE VE KARALAMA KAMPANYASINA SERT TEPKİ