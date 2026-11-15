Eğlence mekânı önünde kavga: karın bölgesinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Eskişehir'de eğlence mekanında çıkan tartışma hastaneye taşındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında iki kadın arasında başlayan tartışma, mekan kapısına taşınınca kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının aktardığına göre olayda A.A. adlı kadın, tartıştığı E.A.'yı karın bölgesinden bıçakladı.

Olayın gelişimi ve tanık ifadeleri:

İddiaya göre mekân içindeki tartışma kısa sürede dışarı taşındı ve tarafların arkadaşlarının da karışmasıyla arbede yaşandı. Görgü şahitleri, saldırının tartışma sırasında gerçekleştiğini belirtti; soruşturmayı yürüten polis, ifadelere dayalı çalışmayı sürdürüyor.

Müdahale ve yaralının durumu:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından E.A., ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgiye göre yaralının tedavisi sürüyor ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polisin çalışması:

Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüpheli konumundaki A.A. hakkında adli işlemler yürütülüyor.

YARALI E.A., SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.