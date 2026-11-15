Arnavutköy'de at arabasına yönelik şiddet iddiası: mahalle halkı hayvana müdahale etti

olayın ayrıntıları:

İstanbul Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandığı belirtilen olayda, at arabasındaki 3 kişi tarafından arabayı çeken ata defalarca vurulduğu ve hayvanın zorla yürütülmeye çalışıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç olduğu ifade edilen atın daha sonra güçten düşerek sokak ortasında yere yığıldığı görüldü.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre şahıslar hurdacılık yapıyordu ve alkollü oldukları öne sürüldü. Atın yere düştüğü ve hareketsiz kaldığı anlarda çevrede toplanan vatandaşlar, hayvana müdahale ederek ekmek, su ve şeker verdi. Hayvanın yerde kaldığı sürenin yaklaşık 30-40 dakika olduğu belirtildi.

mahalle sakinlerinin müdahalesi ve ifadeler:

Olayı görenlerden Sinan Manav, yaşananları anlatırken şahısların ata yönelik davranışlarına tepki gösterdi. Manav, “Dün akşam burada 3 kişi at arabasıyla aşağıya doğru geliyordu. At daha yavru, tay sayılabilecek bir hayvandı. Buraya geldiklerinde at bayılacak gibi oldu. Buna rağmen hayvana vurmaya başladılar. Biz de komşularla birlikte ‘Yapmayın, etmeyin’ diyerek müdahale etmeye çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Manav sözlerine, “At bir ara şahlanır gibi oldu, ardından arabanın yanında bayılıp yere yığıldı. Yaklaşık yarım saat, 40 dakika yerde kaldı. Biz burada ata ekmek ve su verdik, komşular da şeker getirdi. Hepimiz hayvana yardımcı olmaya çalıştık.” diye devam etti. Mahalle sakinleri, benzer olayların önlenmesi için yetkililerden tedbir talep etti.

görüntüler ve resmi müdahale:

Olay anına ait güvenlik kamerası kaydı ile cep telefonu görüntüleri, atın maruz kaldığı müdahaleleri ve yere yığıldığı anları belgeledi. Görüntülerde vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı ve şahıslarla sözlü tartışma yaşandığı da yer alıyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Mahalle sakinlerinin verdiği bilgiye göre, polis ekipleri şüphelileri bölgeden götürürken, at daha sonra yakınları tarafından alınarak götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve tespit çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL'UN ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE, AT ARABASIYLA SOKAKTA İLERLEYEN 3 KİŞİNİN, ARABAYI ÇEKEN ATA DEFALARCA VURDUĞU VE HAYVANI ZORLA YÜRÜTMEYE ÇALIŞTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.