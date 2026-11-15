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Sonbaharda yapraklar ve ilk karın buluştuğu gümüşhane rotası

Tohtamur Yaylası'ndan Deregözü'ye uzanan 20 km'lik rotada sonbaharın sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarıyla zirvelere düşen ilk kar bir arada görüldü.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharda yapraklar ve ilk karın buluştuğu gümüşhane rotası

Rota ve ilk izlenimler:

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Tohtamur Yaylası ile Deregözü Mahallesi arasındaki güzergah, sonbaharın pastel tonları ile zirvelere yağan erken karın bir araya gelmesiyle dikkat çekici manzaralar sundu. Taşlıca köyü sınırlarında yer alan ve 1.595 metre rakımlı Tohtamur Yaylası'ndan başlayan yaklaşık 20 kilometrelik doğa koridoru, sarı, kızıl ve kahverengi yaprakların oluşturduğu halıların üzerinde ilerleyen yürüyüşçülere eşsiz görseller verdi.

Gümüşhane coğrafyasının yaklaşık %60'ını dağlar oluşturuyor; bu yapısı, hazan renkleriyle örtüşen yüksek kesimlerde erken kar yağışının yaratığı kontrastı güçlendiriyor. Bölge, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için doğal bir açık hava sergisine dönüştü.

Doğal ögelerin bir aradalığı:

Rotada Delikkaya Tepe, Çiçeklikaya, Karamaden ve Anbar sırtı gibi mevkiler bulunuyor. Bu güzergah boyunca çok sayıda şelale, mağara ve tarihî maden ocağı yer alıyor; zirvelerdeki kar beyazı ile bu unsurların birleşimi bölgenin zengin doğasını öne çıkarıyor. Yürüyüşçüler, zaman zaman insan boyunu aşan ağaç gövdeleri arasında, zaman zaman da yerde biriken yaprakların üzerinde yürüdü.

GÜDAK (Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği) üyesi yaklaşık 20 kişilik grup, rota boyunca bölgenin su kaynakları ve orman dokusunun zenginliğini deneyimledi.

Katılımcıların değerlendirmeleri:

Prof. Dr. Cem Yücel, 13 yıldır Gümüşhane'de yaşadığını ve son dönemde doğa yürüyüşlerine katıldığını belirterek, yaklaşık 16 kilometrelik bir güzergahta yürüdüklerini aktardı. Yücel, bölgenin sunduğu renk çeşitliliğini, şelaleleri ve fotoğraf alma fırsatlarını vurguladı ve hafta sonu seçenekleri arayanları bölgeye davet etti.

Sporcu Birsen Altıparmak Yılmaz ise güzergahı geçtikleri yaklaşık 20 kilometrelik mesafe üzerinden değerlendirip, manzaralar karşısında rotaya 'Şelale Parkuru' adını önerdiklerini söyledi. Yılmaz, hem kar hem de sonbahar renklerinin bir arada bulunduğu alanlarda uzun boylu ağaçların adeta bir tavan oluşturduğunu belirtti ve parkuru gelecek yıl yine yürümeyi planladıklarını ifade etti.

Sporcu Sevda Arslan, parkurun orta zorlukta olduğunu ve bölgenin sunduğu pastel tonların ona büyük bir iç huzuru verdiğini anlattı. Arslan, görüntüyü ünlü Örümcek Ormanları'yla kıyaslayarak burada erken kar manzarasının sunduğu dinginliğin öne çıktığını söyledi.

Genel olarak Tohtamur Yaylası'ndan Deregözü'ye uzanan koridor, sonbaharın renk paleti ile ilk karın harmanlandığı, şelaleler ve tarihî dokunun eşlik ettiği bir doğa rotası olarak öne çıktı. Bölge, hem yürüyüş hem de fotoğraf amaçlı ziyaretler için cazip bir alternatif olmaya devam ediyor.

Gümüşhane doğasında sonbahar ve kar manzaraları mest etti

Gümüşhane doğasında sonbahar ve kar manzaraları mest etti

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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