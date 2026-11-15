Saha kenarında gerilim: U14 maçında baba ile antrenör arasında kavga

olayın seyri:

Sivas'ta oynanan U14 Ligi karşılaşması, Spor Vadisi'nde ilk yarı düdüğünün çalmasıyla birlikte karıştı. Altınayspor ile Yerlikayaspor arasındaki maçta, bir genç futbolcunun babası ile antrenör arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede alevlendi ve kavgaya dönüştü. Olayın yaşandığı bölümde saha kenarında gerginlik arttı, müsabaka gölge düştü.

müdahale ve görüntü:

Çevredeki vatandaşların ve kısa süre içinde gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı ve sakinleştirildi. Kavga anına ilişkin görüntüler, olay yerindeki bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı; video, arbedenin boyutunu gözler önüne seriyor.

genç spor ortamında güvenlik:

Böylesi olaylar, U14 düzeyindeki müsabakalarda genç sporcuların fiziksel ve psikolojik güvenliği ile saha düzeni konusundaki endişeleri yeniden gündeme getiriyor. Hakemlerin, kulüp yetkililerinin ve yerel organizatörlerin tribün ile saha kenarında yaşanabilecek gerginlikleri önlemeye yönelik tedbirleri güçlendirmesi gerektiği değerlendirmeleri yapılıyor.

SİVAS’TA U14 LİGİ MÜSABAKASINDA SAHA KENARINDA BİR FUTBOLCUNUN BABASI İLE ANTRENÖR ARASINDA KAVGA ÇIKTI.