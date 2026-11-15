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Bursa'da ters şeritte ilerleyen atv trafiği tehlikeye düşürdü

Nilüfer'de Lefkoşa Caddesi'nde bir atv sürücüsü ters şeride girip bir süre trafikte ilerledi; tehlikeli anlar ve sürücü tepkileri cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da ters şeritte ilerleyen atv trafiği tehlikeye düşürdü

Olayın yaşandığı nokta:

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ATV sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yola çıkarak ters şeride girdi. Araç, bir süre boyunca ters yönde ilerleyerek trafikte tehlikeli anların yaşanmasına yol açtı.

Görüntüler ve yollar üzerindeki etkisi:

Ters yönde ilerleyen sürücünün hareketleri, bölgedeki diğer araçların ani manevra ve frenlerine neden oldu. O anlar, aynı güzergâhta seyreden başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde atv'nin ters istikametteki ilerleyişi ve trafikte yaratılan kafa karışıklığı net biçimde görülüyor.

Trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Yaşanan olay, trafik akışının ve yol güvenliğinin küçük bir davranışla nasıl riske atılabileceğini gösterdi. Sürücünün ters şeritte bir süre ilerlemesi, hem araç hem de yaya güvenliği açısından tehlike oluşturdu; görüntüler çevredeki sürücülerin tepkisini de beraberinde getirdi.

BURSA’DA ATV SÜRÜCÜSÜNÜN TERS ŞERİDE GİREREK TRAFİKTE İLERLEMESİ DİKKAT ÇEKTİ.

BURSA’DA ATV SÜRÜCÜSÜNÜN TERS ŞERİDE GİREREK TRAFİKTE İLERLEMESİ DİKKAT ÇEKTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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