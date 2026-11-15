Fethiye'de yol kenarındaki elektrik direğine çarpan araç yanarak iki can aldı

Kaza detayları:

Muğla’nın Fethiye ilçesi Fethiye-Muğla karayolu Karagedik Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan araç kısa sürede alev aldı. Olayda araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Plakası 48 EC 618 olan otomobilin sürücüsünün kimliği ve kazanın kesin nedeni henüz netleşmedi. Olay yerindeki ilk incelemelerde, aracın direğin altında kalması ve çıkan yangının hızla büyümesi dikkat çekti.

müdahale ve yaralıların durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye ulaştı. İtfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye’deki hastanelere sevk edildi.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazaya ilişkin bilirkişi incelemeleri ve görgü tespitleri devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespitleri çalışmalar tamamlandıkça duyurulacak.

Fethiye'de can pazarı... Elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü: 2 ölü, 5 yaralı