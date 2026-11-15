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Bursa'da aranan iki hükümlü 27 yılı aşkın ceza ile yakalandı

Bursa Osmangazi polisinin operasyonunda, haklarında toplam 27 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:53

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da aranan iki hükümlü 27 yılı aşkın ceza ile yakalandı

Osmangazi ekipleri operasyon düzenledi:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında iki firari hükümlüyü gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda, haklarında toplam 27 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler yakalandı.

firarilerin suçları ve kesinleşmiş cezaları:

Operasyonda yakalanan şahıslardan A.Y., bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 17 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. Diğer şüpheli İ.Y. ise hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplam 9 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahipti.

işlemler ve adli süreç:

Gözaltına alınan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.

GÖZALTINA ALINAN 2 HÜKÜMLÜ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SEVK EDİLDİKLERİ ADLİ MAKAMLARCA...

GÖZALTINA ALINAN 2 HÜKÜMLÜ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SEVK EDİLDİKLERİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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