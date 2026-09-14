Ehliyetsiz genç sürücüye 40 bin liralık ceza

olay yeri ve müdahale:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, dün gece Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Merambağı Sokak'ta denetim yaparken durumundan şüphelendikleri Tofaş marka aracı durdurdu.

yapılan kontroller ve tespit:

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede aracın sürücüsü M.B. (24) olarak belirlendi ve sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

uygulanan yaptırım:

Sürücüye mevzuat kapsamında işlem yapıldı ve ehliyetsiz araç kullanma nedeniyle 40 bin TL idari para cezası kesildi.

ESKİŞEHİR'DE TRAFİK POLİSİ TARAFINDAN DURDURULAN VE EHLİYETSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN ARACIN SÜRÜCÜSÜNE 40 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ.