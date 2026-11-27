Ejder zirvesinde hazırlıklar tamamlanıyor: Palandöken yeni sezona hazır

Palandöken Kayak Merkezi, kış sezonu öncesinde son düzenlemelerini yapıyor. Kar yağışının ardından pist hazırlıkları hız kazanırken, merkez yerli ve yabancı kayak severleri ağırlamaya hazırlanıyor.

ejder 3 bin 200'de hummalı çalışma:

Merkezin en yüksek noktalarından olan Ejder 3 bin 200 metrede ve çevresindeki pistlerde ekipler yoğun biçimde çalışıyor. Kar ezme makineleri (snowtrack) ile pistlerin kar kalınlığı ideal seviyeye getiriliyor, telesiyej ve gondol hatlarının bakım ve güvenlik kontrolleri titizlikle yürütülüyor. Yapay karlama sistemleri de devreye alınarak, pistlerin hazırlığı iklim koşullarına bağlı aksamaları azaltacak şekilde planlanıyor.

Yetkililer, yapılan kontrollerin ve bakım çalışmalarının kayak severlerin güvenli ve kesintisiz bir deneyim yaşamasını hedeflediğini belirtiyor. Teknik ekiplerin odağı, pist yüzeyleriyle birlikte taşıma hatlarının işletme güvenliğini sağlamaya yönelik.

açılış planı ve kentin ekonomik beklentisi:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile merkezdeki işletmecilerin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son düzenlemelerin hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Alınan bilgilere göre, herhangi bir hava muhalefeti yaşanmaması durumunda Palandöken'de yeni sezonun önümüzdeki hafta içi açılması bekleniyor.

Otel bölgesinde doluluk oranlarında artış gözlemleniyor; yetkililer yeni sezonun kent ekonomisine ve kış turizmine olumlu katkı sağlayacağını öngörüyor. Hazırlıkların tamamlanması ve sezon açılışı, hem işletmeciler hem de ziyaretçiler tarafından yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN VE EN DİK PİSTLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ, KIŞ SEZONU ÖNCESİNDE YERLİ VE YABANCI KAYAK SEVERLERİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.