boyabat çevre yolu ve türkeli şehir geçişi yarın hizmete açılıyor:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta yapımı tamamlanan Boyabat Çevre Yolu ile Türkeli Şehir Geçişi'nin yarın hizmete alınacağını açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre projeler, hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de bölgesel ulaşım koridorundaki akıcılığı artıracak.

boyabat çevre yolu: zaman ve maliyet tasarrufu

Boyabat, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum arasında önemli bir kavşak noktası konumunda bulunuyor. Bu nedenle şehir içinden geçen transit trafiğin dışarıya alınması ve merkezdeki yoğunluğun azaltılması hedeflendi. Proje kapsamında tamamlanan çevre yolu, 8,7 kilometre uzunluğunda ve bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edildi.

Bakan Uraloğlu, yeni güzergâh sayesinde Boyabat'taki ulaşım süresinin 20 dakikadan 5 dakikaya ineceğini, özellikle yoğun saatlerde yaşanan sıkışıklığın azalacağını ve şehir içi ulaşımdaki konforun artacağını belirtti.

Ekonomik kazançlara da vurgu yapan Uraloğlu, çevre yolunun yıllık olarak zamandan 381 milyon lira ve akaryakıttan 53 milyon lira olmak üzere toplam 434 milyon lira tasarruf sağlayacağını aktardı. Projenin çevresel faydası olarak ise yıllık 2 bin 650 ton karbon emisyonu azaltımı öngörülüyor.

türkeli şehir geçişi: yaz aylarına özel rahatlama

Sinop kıyı ulaşımında yer alan Türkeli ilçesinde yoğun yaz trafiğine çözüm getirecek düzenleme de tamamlandı. Türkeli Şehir Geçişi, 2,1 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli bölünmüş yol standardında inşa edildi.

Bakanlığa göre Türkeli'ndeki yeni düzenleme ulaşım süresini 10 dakikadan 1,5 dakikaya düşürecek ve kıyı hattındaki akışkanlığı artıracak. Bu sayede hem yaz dönemindeki yerel yoğunluk azalacak hem de Kastamonu ile Sinop arasındaki bağlantı daha güvenli hale gelecek.

Her iki yatırım da şehir merkezlerindeki trafik yükünü hafifletmeyi, bölgenin ticaret ve lojistik faaliyetlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Bakanlığın açıklaması, projelerin bölgesel ulaşım koridorunda önemli bir iyileşme yaratacağı yönünde.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, SİNOP'TA BOYABAT ÇEVRE YOLU İLE TÜRKELİ ŞEHİR GEÇİŞİ'NİN YARIN HİZMETE AÇILACAĞINI BİLDİRDİ. BAKAN URALOĞLU, "BOYABAT ÇEVRE YOLU İLE 20 DAKİKALIK ULAŞIM SÜRESİNİ 5 DAKİKAYA İNDİRECEĞİZ. 8,7 KİLOMETRELİK ÇEVRE YOLUMUZLA YILLIK 434 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ" DEDİ.