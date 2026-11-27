Kuşadası'nda meşelerin sesi: bilgi ve uyarı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından düzenlenen Çarşamba Söyleşileri kapsamında Kuşadası'nda bir araya gelen katılımcılar, meşelerin ekolojik, tarihi ve kültürel önemini dinledi. Konuk konuşmacı Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı oldu.

Söyleşinin odağı:

Prof. Dr. Mesut Kırmacı, "Anadolu’nun Kadim Ağaçları: Meşeler" başlıklı sunumunda Türkiye'deki meşe türlerinin çeşitliliğini ve orman ekosistemlerindeki rollerini ele aldı. Kırmacı, meşelerin biyolojik çeşitlilik açısından taşıdığı değeri vurgulayarak, bu ağaçların pek çok canlıya yaşam alanı sağladığını belirtti.

Sunumda ayrıca meşelerin insanlık tarihi boyunca farklı kullanım alanları örneklenerek anlatıldı: kıtlık dönemlerinde palamuttan yapılan ekmekler, Avrupa deri sanayisini besleyen palamut ticareti, mürekkep üretimi ve antik dünyanın kutsal ağaçlar olarak meşelerin üstlendiği roller katılımcılarla paylaşıldı.

Anıt ağaçlar ve yerel katılım:

Kuşadası ve çevresindeki yüzyıllara tanıklık eden anıt meşeler özel olarak ele alındı. Söyleşide anıt ağaçların yalnızca doğal zenginlik olmadığı, aynı zamanda korunması gereken birer tarihi ve kültürel miras olduğu vurgulandı; korunmalarının geçmişe ve geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiği ifade edildi.

Etkinlik öncesinde Aydın'ın Köşk ilçesinden katılan 8. sınıf öğrencisi Berken Açıkyer, yeni keşfedilen endemik bitkilerden Latmos Taşkıranı ile milli parkın önemli endemik türlerinden Tüylü Çan Çiçeği hakkında bilgi verdi ve yerel doğal çeşitliliğe dikkat çekti.

Teşekkürler ve vurgulanan sorumluluk:

Programın sonunda EKODOSD adına Prof. Dr. Mesut Kırmacı'ya eczacı Süleyman Arslantürk, Berken Açıkyer'e ise biyolog Emel Candel tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Katılımcılar, meşelerin korunmasının hem doğal dengeler hem de kültürel belleğin sürdürülmesi açısından önemine dair ortak bir bilinç oluştuğunu belirtti.

Etkinlik, anıt ağaçların korunması çağrısıyla son buldu; konuşmacılar ve dinleyiciler, meşelerin ekosistem hizmetleri ve geçmişle kurulan bağın korunmasının gerekliliğini bir kez daha vurguladı.

KUŞADASI’NDA DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE MEŞELERİN EKOLOJİK, TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ ELE ALINIRKEN, YÜZYILLARA TANIKLIK EDEN ANIT AĞAÇLARIN KORUNMASI GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.